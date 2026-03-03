İran savaşı petrol piyasasını altüst etti! Motorine rekor zam geliyor
ABD ve İsrail'in İran'a saldırması, İran'ın ise Orta Doğu ülkelerindeki ABD üslerine ve İsrail'e misillemelerde bulunması petrol piyasasını vurdu. Küresel çatışma ve savaş endişeleriyle brent petrolün 78 dolara yükselmesi, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak. Motorinin litre fiyatına 6,69 lira artış yapılması planlanırken, bazı illerde motorinin litre fiyatı 70 liraya yaklaşacak. Zam sonrası motorin İstanbul'da 67 liranın üzerine çıkacak. Yeni zammın yarından itibaren geçerli olması bekleniyor.
- Brent petrol fiyatları Orta Doğu'daki çatışma endişeleriyle 70 dolardan 78 dolara yükseldi.
- Bu yükseliş sonucunda motorin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 6,69 TL zam yapılacak.
- Zam sonrası motorin fiyatı İstanbul'da 67,09 TL, Ankara'da 68,19 TL, İzmir'de 68,46 TL seviyelerine ulaşacak.
- Şırnak, Bitlis ve Bingöl gibi doğu illerinde motorin litre fiyatının 70 lirayı bulması bekleniyor.
- Benzin grubunda ise şu an için herhangi bir fiyat artışı beklenmiyor.
Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki çatışma ve savaş endişeleriyle birlikte brent petrol fiyatları sert yükseldi. Çatışmalar öncesinde 70 dolar seviyesinde bulunan brent petrol, gelişmelerin ardından 78 dolara kadar çıktı. Petrol fiyatlarındaki artışın akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyordu.
MOTORİNE 6,69 LİRALIK ZAM YOLDA
Beklentiler doğrultusunda motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 6,69 lira zam yapılacak. Yaklaşık yüzde 10,5 oranındaki artış sonrası bazı şehirlerde motorin fiyatı 70 liraya dayanacak. Akaryakıt zammı, sürücülerin bütçesini doğrudan etkileyecek.
Zam sonrası motorin fiyatının İstanbul’da 67,09 lira, Ankara’da 68,19 lira, İzmir’de 68,46 lira seviyesine yükselmesi bekleniyor. Şırnak, Bitlis ve Bingöl gibi doğu illerinde ise litre fiyatının 70 lirayı bulacağı öngörülüyor.
SEKTÖRÜN ZAM BEKLENTİSİ GERÇEKLEŞTİ
Sektör kaynakları, motorin için 5,5 ila 7 lira arasında zam beklendiğini belirtmişti. Yaşanan artış bu beklenti aralığında gerçekleşti. Benzin grubunda ise 3 Mart 2026 tarihi itibarıyla herhangi bir fiyat artışı beklenmiyor.
BENZİN VE MOTORİNDE GÜNCEL RAKAMLAR
Zam öncesi güncel akaryakıt fiyatlarına göre İstanbul’da benzin 58,34 lira, Ankara’da 59,28 lira, İzmir’de 59,56 liradan satılıyor. Motorin ise İstanbul’da 60,39 lira, Ankara’da 61,49 lira, İzmir’de 61,76 lira seviyesinde bulunuyor. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın sürmesi halinde yeni zam ihtimali gündemde kalmaya devam ediyor.