İstanbul'daki Haydarpaşa Limanı'nda yaklaşık 1 haftadır devam eden sıfır araç sevkiyatında yoğunluk yaşandı. Gece saatlerinde limana yaşanan dev bir gemiden yüzlerce sıfır otomobil indirildi. Otomobiller, limanda belirlenen alanlara park edildi. Yeni gelen araçların çoğunun SUV ve elektrikli modeller olması dikkat çekti. Geçen günlerde sevk edilen binlerce araçla birlikte liman adeta açık hava oto galerisine dönüştü.

Otomobil piyasasında ikinci el fiyatlarını etkilemesi beklenen yeni araç sevkiyatı günlerdir devam ederken, İstanbul'daki Haydarpaşa Limanı'nda gece saatlerinde dikkat çeken bir yoğunluk yaşandı.

Haydarpaşa Limanı'na yanaşan gemiden indirilen sıfır kilometre yüzlerce araç, sabaha kadar süren çalışmalarla sahaya alındı.

GEMİDEN YÜZLERCE SIFIR OTOMOBİL İNDİRİLDİ

Gece boyunca projektör ışıkları altında gerçekleştirilen tahliye işlemlerinde, yüzlerce yeni model otomobil tek tek gemiden çıkarılarak liman içinde belirlenen alanlara park edildi.

SUV VE ELEKTRİKLİ MODELLER YOĞUNLUKTA

Özellikle SUV ve elektrikli modellerin yoğunlukta olduğu görüldü. Yan yana dizilen araçlar gece karanlığında adeta açık hava oto galerisi manzarası oluşturdu. Liman sahasında hummalı bir çalışma yürütülürken, sevkiyatın birkaç gündür aralıksız sürdüğü öğrenildi. Gümrük işlemleri için bekletilen araçların, işlemlerin tamamlanmasının ardından bayilere sevk edilmesi bekleniyor.

LİMANDA HAREKETLİLİK KAMERADA

Gece saatlerinde yaşanan hareketlilik ve uzun araç kuyrukları ise dron kameralarına yansıdı. Projektör ışıkları altında ilerleyen araç konvoyu, limanda sabaha kadar süren mesaiyi gözler önüne serdi.

