İstanbul Haydarpaşa Limanı, gümrük işlemleri bekleyen binlerce 2026 model sıfır kilometre araçla doldu. Havadan çekilen görüntülerde, liman sahasının özellikle SUV ve elektrikli otomobillerle tamamen kaplandığı ve adeta bir açık hava galerisine dönüştüğü kaydedildi. Sevkiyat sürecinin başlamasıyla artan stok hacminin, otomobil piyasasında fiyatları aşağı yönlü çekerek yeni bir denge oluşturması bekleniyor.

SUV YOĞUNLUĞU DİKKATLERDEN KAÇMADI

Gümrük işlemlerini bekleyen otomobillerin metrelerce uzanan sıralar oluşturduğu, liman içerisindeki park alanlarının büyük bölümünün yeni model otomobillerle kaplandığı görüldü. Özellikle SUV ve elektrikli araç yoğunluğu dikkat çekti.

Dron ile kaydedilen görüntülerde araçların neredeyse limanın tamamını kapladığı, kilometrelerce uzanan dizilim oluşturduğu görüldü.

FİYATLAR AŞAĞI YÖNLÜ HAREKET EDEBİLİR

2026 model otomobillerin sevkiyat sürecinin başlamasıyla birlikte otomobil piyasasında fiyatların aşağı yönlü hareket etmesi bekleniyor. Limandaki yoğunluk, piyasada yeni bir fiyat dengesi oluşabileceği yorumlarını da beraberinde getirdi.

