Sosyal medya platformu Instagram, genç kullanıcıların intihar ya da kendine zarar verme ile ilgili içerikleri kısa süre içinde art arda araması halinde ebeveynlere otomatik bildirim gönderecek yeni bir sistemi devreye alıyor. Uygulama, Meta’ya yönelik artan küresel baskıların ardından hayata geçiriliyor.

Instagram, gençlerin hassas içeriklere yönelik arama davranışlarını izleyen yeni bir güvenlik özelliğini önümüzdeki haftalarda kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Özellik ilk etapta Avustralya, Kanada, Birleşik Krallık ve ABD’de aktif olacak ve “ebeveyn gözetimi” aracını kullanan aileleri kapsayacak. Sistem, belirli bir zaman aralığında tekrarlanan riskli aramaları tespit ederek ebeveynleri bilgilendirecek.

EBEVEYNLERE YALNIZCA BİLDİRİM GÖNDERİLMEYECEK…

Meta tarafından yapılan açıklamada, genç kullanıcıların büyük bölümünün bu tür içerikleri aramadığı belirtilirken, arama yapılması durumunda sonuçların sınırlandırıldığı ve kullanıcıların yardım hatlarına yönlendirildiği ifade edildi. Yeni sistemle birlikte ebeveynlere yalnızca bildirim gönderilmeyecek; aynı zamanda çocuklarıyla bu hassas konuları nasıl konuşabileceklerine dair uzman destek kaynakları da paylaşılacak.

Instagramdan çok konuşulacak yeni özellik! Gençlerin yaptığı tehlikeli aramalar ebeveynlere bildirilecek

Meta sözcüsü Sophie Vogel, yılın ilerleyen dönemlerinde gençlerin destek almak için Instagram’daki yapay zekâ aracıyla iletişim kurabileceğini açıkladı. Yapay zekâ ile intihar ya da kendine zarar verme temalı konuşmaların da ebeveyn denetim sistemi kapsamında bildirileceği belirtildi.

Bu adım, Meta ve diğer teknoloji şirketlerinin gençleri platformlara bağımlı hale getirdiği iddialarıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi. Los Angeles’ta görülen ve 1.600’den fazla davacının yer aldığı davada Instagram’ın yanı sıra YouTube, TikTok ve Snapchat de platformlarını bilinçli şekilde bağımlılık oluşturacak biçimde tasarlamakla suçlanıyor.

Meta son yıllarda gençlere yönelik güvenlik adımlarını artırmıştı. 2024’te gençlerin kimlerle iletişim kurabileceğini sınırlayan “Genç Hesapları” uygulamaya alınmış, Ekim 2025’te ise belirli içeriklere erişimi kısıtlayan ve platform deneyimini daha kontrollü hale getiren yeni bir filtre sistemi devreye sokulmuştu.

Her ne kadar Instagram riskli içerikleri engellediğini savunsa da, çocuklarını kaybeden bazı ailelerin açtığı davalarda platformun özellikle çevrim içi şantaj vakalarına karşı yeterince önlem almadığı öne sürülüyor. Yeni bildirim sistemi, hem artan hukuki baskılar hem de genç kullanıcı güvenliği konusundaki eleştiriler karşısında atılmış en kapsamlı adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

