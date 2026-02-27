Türkiye’de çatı, cephe ve yalıtım sektörünün gelişimi ve standartlarının yükseltilmesi için çalışmalarını sürdüren PANELDER, 6. Olağan Genel Kurulu’nda güven tazeledi. 27 Şubat 2026 Cuma günü düzenlenen toplantıya sektör temsilcileri yoğun katılım gösterdi.

Toplantıda konuşan 5. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı, PANELDER’in görev süresi boyunca yürüttüğü çalışmaları paylaştı. Katırcı, derneğin sektörün teknik standartlarını yükseltme, kamu kurumlarıyla iş birlikleri geliştirme ve üye sayısını artırma konularında önemli adımlar attığını vurguladı.

Genel Sekreter Yusuf Güven, üç yıllık döneme ilişkin faaliyetleri aktardı. PANELDER’in teknik raporlar, eğitim programları ve sektörel seminerlerle üyeler arasındaki bilgi paylaşımını güçlendirdiğini belirtti. Dernek, sektörün kalite standartlarının yükseltilmesi, nitelikli iş gücünün desteklenmesi ve ortak aklın geliştirilmesi için yürüttüğü faaliyetlerle öne çıkıyor.

PANELDER güven tazeledi: Çatı, cephe ve yalıtım sektöründe lider konumunu pekiştirdi

Sektör, sağladığı yüksek katma değer, milyonlarca metrekarelik çatı ve cephe uygulamaları ve geniş istihdam ile Türkiye inşaat ekosisteminin kritik alanlarından biri olarak değerlendiriliyor. Enerji verimliliği, sürdürülebilir yapı ve kentsel dönüşüm projeleri, sektörün büyümesini hızlandıran en önemli faktörler arasında yer alıyor.

Genel Kurul’un ikinci bölümünde yapılan seçimle üç yıl görev yapacak yeni Yönetim Kurulu belirlendi. Yeni yönetim, kendi arasında yaptığı toplantıda Celalettin Hakan Katırcı’yı yeniden başkanlığa seçti. PANELDER, önümüzdeki dönemde enerji verimliliği, deprem güvenliği ve çevre dostu malzeme kullanımına yönelik çalışmalarını artırmayı hedefliyor.

PANELDER’in yeni Yönetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

PANELDER 6. Dönem Yönetim Kurulu

Celalettin Hakan Katırcı Başkan Mekpan Panel A.Ş. Özhan Olcay Başkan Yardımcısı Aluform Pekintaş A.Ş. Cüneyt Boydaş Başkan Yardımcısı Panelsan A.Ş. Turgay Yüksel Sayman Üye Teknopanel A.Ş. İhsan Tolga Akar Üye Assan Panel A.Ş. Cavidan Karaca Üye Kimteks A.Ş. Erdal Bozok Üye İzocam A.Ş. İnanç Gerçek Üye Davut Panel A.Ş. Yusuf Güven Üye Panelder

