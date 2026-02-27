TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünü bekleyen dizi severleri üzecek bir gelişme yaşandı. Kanalın yayın akışında yapılan değişiklik izleyicilerin dikkatini çekti. Peki, Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yeni bölüm neden yok?

Güçlü kadrosu ve senaryosu örgüsüyle dikkat çeken Taşacak Bu Deniz'in 20. bölümü büyük bir heyecanla bekleniyordu. Ancak TRT1 yayın akışındaki değişiklikle dizinin yeni bölümlerine ara verildiği ortaya çıktı. Son olarak 20 Şubat’ta ekranlara gelen dizinin 20. bölümü, planlanandan daha geç bir tarihte izleyiciyle buluşacak.

Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yeni bölüm neden yok? TRT 1 yayın akışında dikkat çeken değişiklik

TAŞACAK BU DENİZ NEDEN YOK?

Haftalık planlamaya göre, saat 20.00’de ekrana gelmesi beklenen dizinin yeni bölümü, TRT 1 yayın planında yer almadı. Dizinin yayın saatine "Maç Özel” programı" ve ardından "Sırbistan – Türkiye FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri" karşılaşması konuldu.

Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yeni bölüm neden yok? TRT 1 yayın akışında dikkat çeken değişiklik

TAŞACAK BU DENİZ 19.BÖLÜM ÖZETİ

Esme’nin ortadan kaybolması Adil’i deliye çevirir. Adil endişeden ve panikten delirirken, Esme yirmi yıl sonra Şerif’ten kurtulmanın o eşsiz özgürlük hissini tatmakta, bir yandan da büyük savaşı için güç toplamakta ve plan yapmaktadır. Adil Esme’nin “Ramazan’da sofrasına oturacak bir Müslüman tanımadığı” için gittiğini öğrenince kahrolur ve yaylaya gidip sevdiğinin kapısına kamp kurar.

Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yeni bölüm neden yok? TRT 1 yayın akışında dikkat çeken değişiklik

Koçari’de herkesi saran Ramazan duygusunu derinden hissetmek isteyen Eleni, Hristiyan da olsa oruç tutmak ister. Bu süreçteki en büyük destekçisi ve rehberi Oruç olur. Zarife ise bu ikiliyi evlendirme çabasını kararlılıkla sürdürür ama büyük bir sürprizle karşılaşır.

Haberle İlgili Daha Fazlası