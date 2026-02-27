Silivri’de yapımı süren Türkiye’nin en büyük duruşma salonu ilk kez görüntülendi. 2 bin 295 kişilik, 3 bin 240 metrekarelik dev kapasiteye sahip projede, sanıklar için özel tünel detayı ise dikkat çekti.

İstanbul Silivri’de yapımı süren Türkiye’nin en büyük duruşma salonu, dev kapasitesiyle dikkat çekiyor. İnşası yaklaşık 5 ay önce başlayan proje, TGRT Haber ekranlarında ilk kez görüntülendi.

Özellikle yüzlerce sanığın yer aldığı organize suç örgütü davaları için planlanan salon, mevcut fiziki yetersizlikler nedeniyle gündeme geldi.

PROJEYİ TOKİ ÜSTLENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan başvuruda, çok sanıklı davalar için uygun alan bulunamadığı belirtildi. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı hızlıca onay verirken, projeyi TOKİ üstlendi.

İNŞAAT MAYIS AYINDA BİTECEK

Kamuoyunun yakından takip ettiği ve 9 Mart’ta başlayacak olan İBB yolsuzluk davası, bu yeni salonda görülemeyecek.

İnşaatın Mayıs 2026 tarihinde tamamlanması hedeflendiği için söz konusu dava, 753 kişilik mevcut 1 No’lu salonda gerçekleştirilecek.

TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar'ın aktardığı bilgiler ise şu şekilde:

"Şu anda Türkiye’nin en büyük duruşma salonu 753 kişilik kapasiteye sahipken, Silivri’deki yeni yapı bu alanda rekor kıracak. Avukatlar, savcılık makamı ve yargı mensupları için ayrı çalışma alanlarının da yer aldığı projede, modern yargılama ihtiyaçlarına uygun tüm detaylar düşünüldü.

Ayrıca sanıkların duruşma salonuna getirilmesi için özel bir tünel de inşa ediliyor"

