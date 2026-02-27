Pakistan’ın Afganistan’a saldırısı, ABD-İran gerilimiyle birleşince uluslararası piyasalarda altın ve gram altın fiyatlarını gergin bekleyişe itti. İslam Memiş, jeopolitik risklerin tırmanması durumunda gram altının 8 bin TL seviyelerini test edebileceği, barış ihtimalinde ise fiyatların geri çekilebileceği bir kırılma noktasına gelindiğini söyledi.

Dünya kamuoyu haftalardır "ABD ile İran arasında bir savaş çıkacak mı?" sorusuna kilitlenmişken, beklenmedik bir cephe açıldı. Pakistan Afganistan’a saldırdı, bu gelişme, uluslararası gündemde yeni bir jeopolitik kriz olarak öne çıktı.

Memiş "Şimdi bir tarafta Amerika İran geriliminde önümüzdeki haftaya odaklanırken piyasalar bu tarafta yeni bir haber akışının gelmesi ve sürecin de nereye evrileceği ile alakalı belirsizliğin devam etmesi fiyatlardaki gerginliği yine artırdı. Şimdi uluslararası piyasalarda ons altın 5180 dolar seviyesinde. Gram altın TL fiyatı 7.420 lira seviyesinde" dedi.

"Savaşın şiddetine göre şekil alacak bir fiyatlama içerisinde şu anda nötr, yani bir aksiyon almıyor fiyatlar ama o gergin bekleyiş devam ediyor. Şimdi önümüzdeki hafta ve hafta sonu haftanın son işlem günündeyiz. E ğer bu hafta sonu işler biraz daha kızışırsa ve önümüzdeki hafta tekrar Amerika-İran arasında bir gerilim tekrar tırmanırsa fiyatlar kaldığı yerden yükselişlerine devam eder"

Memiş altının yatay seyirde devam ettiğini söyleyen Memiş, gergin bekleyişi işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"8 BİNLİ RAKAMLAR SÜRPRİZ OLMAZ"

"Savaşın dozu artarsa ne olur?" sorusuna ise uzman isim şu sözlerle cevap verdi:

"5600 dolar seviyesi gram altın tarafında 8.000'li rakamlar artık sürpriz olmaz. O yüzden önümüzdeki haftaya odaklandık. Yani hafta sonu gelişmeler nasıl şekillenecek? Burada belirsizlik var. Ama hafta sonu bitecek olan bir çatışma zemini veya önümüzdeki hafta pazartesi günü Amerika-İran arasındaki gerilimin azalması, anlaşmanın sağlanmasıyla birlikte ons altın tarafında 4850 dolar, gram altın tarafında yine 7.000'li rakamlar gündeme gelebilir.

Bir kırılma olacak ama gergin bir bekleyiş var. Bu kırılma yukarı yönlü mü olacak, aşağı yönlü mü olacak belli değil"