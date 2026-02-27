Sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi; yeni uygulama ile 15 yaşından küçük çocuklar sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamayacak ve yalnızca yaşlarına uygun içeriklere erişebilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yürütülen çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde sona gelindiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, Ramazan ayının maneviyatına atıfta bulunarak, çocukların dijital dünyada korunmasının önemine dikkat çekti.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM VİDEOLARI Sosyal medya paylaşımı ele verdi! 14 ve 16 yaşındaki çocuklara ceza yağdı

Uraloğlu, sosyal paylaşım sitelerinde 15 yaşından küçük çocukların hesap açamayacağını, bu yaş grubunun yalnızca yaşlarına uygun oyunlara erişebileceğini söyledi.

Yeni düzenleme kapsamında kimlik doğrulama sistemine geçileceğini belirten Uraloğlu, internet servis sağlayıcıları ve sosyal ağ platformlarının sorumluluklarının artırılacağını ve denetimlerin sıklaştırılacağını söyledi. Bakan, “Evlatlarımızı korumaktan kimse bizi alıkoyamaz” ifadelerini kullandı.



Haberle İlgili Daha Fazlası