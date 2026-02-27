Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında yayılan "KPSS’siz ve KPSS’li personel alımı yapılacak" iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada yayılan “KPSS’siz ve KPSS’li farklı kadrolarda personel alımı yapılacağı” iddialarını yalanladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu tür paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, personel alımlarına ilişkin tüm ilanların yalnızca Bakanlığın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacağı vurgulandı.

PAYLAŞIMLAR ASILSIZ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, Bakanlığımız tarafından KPSS'siz ve KPSS'li olmak üzere farklı kadrolarda personel alımı yapılacağına yönelik paylaşımlar asılsızdır.

Personel alımlarıyla ilgili ilanlara resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilirsiniz.”





