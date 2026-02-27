Antalya ile Konya arasındaki ulaşımı sağlayan Antalya-Derebucak-Beyşehir yolu, şiddetli yağışlar nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yetkililer, son 70 yılın şubat ayları içinde kaydedilen en yüksek yağış miktarının ölçüldüğünü açıkladı. Taşkın, 1 asırlık mezarlıkların yanı sıra çok sayıda yerleşim alanını da sular altında bıraktı.

Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM) yapılan açıklamada Antalya ile Konya arasında ulaşımı sağlayan Antalya-Derebucak-Beyşehir yolunun son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldığı belirtildi.

SON 70 YILIN REKORU

Son günlerde yaşanan yağış miktarının, son 70 yılın şubat ayları içinde kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığı aktarılan paylaşımda, "Bölgedeki arazi, kısa sürede düşen aşırı yağış miktarı nedeniyle suya doygun hale gelmiş, polyelerin doğal drenaj sistemleri olan düdenler ve karstik boşluklar kapasitesinin üzerinde bir yükle karşılaşmış, neticesinde Sobuca ve Eynif polyelerinde su birikimleri oluşmuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.

1 ASIRLIK MEZARLIK SULAR ALTINDA

Bu durumun yalnızca yol güzergahında değil, çevredeki yerleşim alanlarında da taşkınlara sebep olduğu vurgulanan paylaşımda, 1900'lü yılların başından itibaren mezarlık olarak tercih edilen alanların dahi sular altında kaldığı aktarıldı.

GÖL SAHASI İDDİALARINA CEVAP

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, Antalya-Derebucak-Beyşehir yolu herhangi bir göl sahası içinden geçmemektedir.

Projelendirme sürecinde, resmi kullanımda olan 1/25 binlik haritalar esas alınmış, bölgedeki göl sahaları titizlikle değerlendirilmiş ve güzergah bu sahaların dışında kalacak şekilde belirlenmiştir.

Ekiplerimiz, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmekte, ilgili kesimlerde kalıcı çözüm oluşturulmasına dair alternatifleri değerlendirmektedir. Diğer taraftan, arazideki su seviyesi günlük olarak takip edilmekte olup ilk etapta Eynif polyesi bölgesinde su kotunun düşmesiyle birlikte kısa süre içerisinde trafik akışı sağlanacaktır."

