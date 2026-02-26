Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda KYK öğrencileri, sporcular ve gençlerle iftar programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda KYK öğrencileri, sporcular ve gençlerle iftar programına katıldı.

İftar programında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

İnsanlarımız arasındaki mesafeler daralıyor, yaralar el birliği ile sarılıyor, ihtiyaç sahiplerine el uzatılıyor. Bu çalışmalarda gençlerimiz öncü rol oynuyor.

Ramazan'ın zengin manevi atmosferi bu yıl bir başka yaşanıyor. Halkımız birbiriyle daha fazla kucaklaşıyor. Çalışmalarda gençlerimiz öncü rol oynuyor.

"DAİMA GENÇLERLE YÜRÜDÜM"

Yarım asrı bulan siyasi hayatım boyunca daima gençlerle yol yürüdüm, gençlerle dava arkadaşlığı yapmaya önem verdim. Sizlerle nice saldırıları birlikte püskürttük, nice atılımları sizlerle başardık.

"ÜLKEMİZ TARİHİ DÖNÜŞÜM YAŞIYOR"

Türkiye son yıllarda pek çok ülkenin gıpta ile takip ettiği atılımlar gerçekleştiriyor. Her alanda ülkemizde tarihi bir dönüşüm yaşanıyor. Vatan savunmasında olduğu kadar Türkiye'nin kalkınmasında siz gençlerimiz çok önemli bir paya sahip.

Gençlerimizin huzurla güvenle yaşayabileceği küresel güç Türkiye için ilk günkü heyecanla çalışmaya, son nefesimize kadar bu uğurda koşturmaya devam edeceğiz.

Ülkemizin spor alt yapısına çok ciddi yatırımlar yaptık. Kapalı spor salonları, yüzme havuzları, atletizm tesisleri inşa ettik. Katıldığımız olimpiyatlarda elde ettiğimiz derecelerle tarihimin en fazla madalya sayısına ulaştık.

Türkiye son yıllarda pek çok ülkenin gıptayla takip ettiği büyük bir hamle gerçekleştiriyor. TEKNOFEST gençliği, azmini, inancını ve heyecanını kırmayı amaçlayan türlü kirli kampanyalara rağmen gürül gürül yatağında akıyor.

