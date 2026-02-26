Juventus CEO'su Damien Comolli, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray'a elendikleri eşleşmeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray'a elenen Juventus'ta CEO Damien Comolli, Financial Times'ın Futbol İş Dünyası Zirvesi'nde rövanş maçına dair konuştu.

"KIRMIZI KART SİNİR BOZUCUYDU"

Lloyd Kelly'nin Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart görmesine ilişkin konuşan Comolli, "Inter maçında yaşananların ardından İtalyan federasyonu tarafından zaten cezalandırıldığım için, UEFA tarafından da cezalandırılmamaya çalışacağım. Ancak hakemin Kelly'yi oyundan atma kararı kesinlikle sinir bozucuydu. O hakem kariyeri boyunca sadece 10 Şampiyonlar Ligi maçı yönetmişti. Bu kadar önemli bir maçı yönetmesi nasıl mümkün olabilir, merak ediyorum. Ve inanılmaz bir kırmızı kartın ardından Şampiyonlar Ligi'nden elendik." dedi.

"BU YENİLGİ YILLARCA ACITACAK"

Galatasaray'a elenmelerinin yıllarca canlarını acıtacağını söyleyen Damien Comolli, "Taraftarlarımız olağanüstüydü ve onlara teşekkür etmek istiyorum. Oyuncular da harikaydı. İlk kez bir stadyumda takımın gol yediğinde alkışlandığını gördüm. Bu gece, futbolda sevdiğimiz her şey vardı; heyecan, hayal kırıklığı ama aynı zamanda takımın hayatta olduğunu ve mücadeleye devam etmek istediğini gösteren bir işaret. Bu yenilgi yıllarca acıtacak olsa da sezonun geri kalanında bizi ileriye götürecek olan da budur." diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası