Galatasaray'ın 29 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşım yaparak kendisi hakkındaki eleştirilere cevap verdi.

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, kendisi hakkında eleştirilere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

ŞARKIYLA GÖNDERME YAPTI

Uğurcan Çakır, Instagram hesabında hikayesine Sefo'nun "Organize-Rap Budur Beyler" şarkısıyla fotoğraf ekledi ve şarkının sözlerini paylaştı.

İşte o sözler:

Gencolar hep sokaktalarmış

Ben zaten oradan geliyorum

Beni sevmeyen birileri varmış

Rahat olun, ben de sizi sevmiyorum

Çok da fifi, konuşuyorsunuz internette

