Uğurcan Çakır'dan imalı paylaşım: Sizi sevmiyorum
Galatasaray'ın 29 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşım yaparak kendisi hakkındaki eleştirilere cevap verdi.
Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, kendisi hakkında eleştirilere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.
ŞARKIYLA GÖNDERME YAPTI
Uğurcan Çakır, Instagram hesabında hikayesine Sefo'nun "Organize-Rap Budur Beyler" şarkısıyla fotoğraf ekledi ve şarkının sözlerini paylaştı.
İşte o sözler:
Gencolar hep sokaktalarmış
Ben zaten oradan geliyorum
Beni sevmeyen birileri varmış
Rahat olun, ben de sizi sevmiyorum
Çok da fifi, konuşuyorsunuz internette
