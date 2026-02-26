Beykoz’da 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki’nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada şikayetinden vazgeçtiği için eleştirilen anne Hasret Doğan, sosyal medya üzerinden gelen tepkilere karşı sessizliğini bozdu.

Beykoz’da eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık tarafından aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki’nin annesi Hasret Doğan, "Maddi ve manevi tüm zararım giderilmiştir" diyerek şikayetini geri çekmişti.

Şİkayetini geri çektiği için eleştirilerin hedefi olan anne Doğan, sosyal medya hesabından sessizliğini bozdu.

17 yaşındaki Batın Barlas Çeki

"DAVAMDAN VAZGEÇMEDİM"

"Davamdan vazgeçmedim son mahkememiz aylar önce görüldü ve dava sonuçlandı" diyen Doğan'ın açıklaması şu şekilde:

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Fatma Zehra Kınık davasında Batın Barlas Çeki'nin annesi şikayetini geri çekti

"Davamı bir gün bile sahiplenmemiş, oğlumu bir kez dahi paylaşmamış, Zehra Kınık ile ilgili tek bir tepki göstermemiş bir çok insan bugün beni paylaşıp linç etmek istiyor, çok tuhaf.

Herkes geri çekildi ve ben tüm mücadelemi TEK BAŞIMA verdim.

Her dava da olduğu gibi bu davada da "maddi ve manevi" tazminat terimleri kullanılıyor. Hukuksal yani! Bir annenin evladını "maddi manevi zarar" olarak gördüğün düşünebilen kişiler lütfen kendi aklını sorgulasın!

Zehra Kınık

TAZMİNAT AÇIKLAMASI

Son olarak herkesin çok merak ettiği, hatta hesap sormaya kalkıp anneliğimi linçlediği "tazminat" hakkında ki açıklamamı yapayım; verilen tazminatın boğazdan geçemeyeceğini sizler sadece “düşünebilirsiniz" ya da fikir yürütebilirsiniz ki bu da sizlerin haddi değil.

Evlat kaybeden herkes bilir bunu, ne boğazdan yemek geçer ne göğüsten nefes. Bizler nefesi bile yarım alırken boğazdan, mideden paralar geçirmek ancak bu acıyı bilmeyen insanların yorumudur diye düşünüyorum. Oğlum adına bir çok hayırlar yapılacak olan bu parayla çocuklar gülerken benim evladımın kemikleri sızlamaz tam tersi ruhu şad olur. O benim evladım, ben büyüttüm, en çok ben sevdim, ben emek verdim! Hayattayken nasıl onun mutlu olması için ömrümü evladıma adadıysam orada da huzurla kalması için her şeyi yapmaya devam edeceğim.

"DAVALARLA YILLARCA UĞRAŞMAK İSTEMİYORUM"

Kısacası şöyle; yıllarca sürecek "tazminat davalarıyla" uğraşmak istemiyorum asıl bu davalar peşinde koşmak bana göre tuhaf eğer müsaade ederseniz dava dava koşup bir ton stresle uğraşmaktan yaşayamadığım yasımı yaşayacağım. Hepinize teşekkürler.

Başından sonuna kadar yanımda olup desteklerini esirgemeyen ve acımı paylaşan tüm herkese sonsuz teşekkürler ve sevgiler.

Haberle İlgili Daha Fazlası