Fenerbahçe'nin sezon başında Serie A ekibi Como'ya kiralık olarak gönderdiği Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos ile kısa süre içinde yollar ayrılabilir.

Fenerbahçe'de beklentilere karşılayamayan ve sezon başında Como'ya kiralanan Diego Carlos ile yollar tamamen ayrılma aşamasında.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Sarı lacivertlilerin 2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Diego Carlos, yaşadığı sakatlıklar sonrası form tutamamış ve büyük hayal kırıklığına uğratmıştı.

Sezon başında Como'ya kiralanan ve sarı lacivertlilerle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı stoper, Fenerbahçe ile ipleri tamamen koparabilir.

Diego Carlos

BREZİLYA EKİBİ DEVREDE

Gazeteci Lucas Collar, Diego Carlos için Brezilya ekibi Internacional'in devreye girdiğini belirtti. Ancak Brezilya ekibinin, futbolcunun kiralık anlaşmasının iptali için Como ile bonservisi için ise Fenerbahçe'yle anlaşması gerekiyor.

3 MART'A KADAR BİTMESİ GEREKİYOR

Brezilya'da transfer penceresinin 3 Mart'ta kapanacak olması ise anlaşmanın önündeki en büyük engel. Internacional'in Diego Carlos'u kadrosuna katmak için hızlı olması, transferin kapanmasına sayılı günler kala kulüp ve futbolcuyla anlaşması gerekiyor.

Bu sezon Como formasıyla 19 maça çıkan Diego Carlos, bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası