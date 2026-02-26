Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Rennes'in yolunu tutan Polonya orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Ara transferde Fenerbahçe'den ayrılarak Fransız ekibi Rennes'in yolunu tutan Sebastian Szymanski, Polonya basınına açıklamalar yaptı.

"FENERBAHÇE'DEN BİRAZ DAHA ERKEN AYRILABİLİRDİM"

Eleven Sports'a konuşan Szymanski, Fenerbahçe'den daha erken ayrılma şansı olduğunu belirterek "Jose Mourinho olmasaydı, Fenerbahçe'den biraz daha erken ayrılabilirdim. Size güvenen bir teknik direktörün olması güzel bir şey, bunu saklamayacağım. Mourinho benim için öyle biriydi. Harika bir insan ve harika bir teknik direktör." dedi.

"DEVRE ARASINI BEKLEDİM"

Mourinho'nun ayrıldığından sonra devre arasını beklediğini itiraf eden 26 yaşındaki oyuncu, "Mourinho, transfer dönemi sona erdikten sonra ayrıldı. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de çok az oynadım, kendi pozisyonumda oynamadım ve beklemek zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

BU SEZON 6 GOL KATKISI YAPTI

Fenerbahçe ve Rennes formalarıyla tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Sebastian Szymanski, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası