Türkiye Gazetesi
Galatasaraylı yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyerek adını son 16 takım arasına yazdıran Galatasaray'da Victor Osimhen, performansıyla haftanın 11'ine seçildi.
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Juventus maçında gösterdiği performansın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Tam 8 isim...
UEFA tarafından açıklanan haftanın 11'i şu şekilde:
Oblak, Zappacosta, Bjortuft, Tapsoba, McKennie, Thcouameni, Tonali, Kvaratskheila, Hauge, Osimhen, Sörloth
GALATASARAY'IN İLK GOLÜNÜ ATTI
Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off'unda Juventus ağlarını sarsarak takımına son 16 tur biletini getiren isimlerden biri olmuştu.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR