Zonguldak U18 Ligi'nde Kozlu Taşkömürüspor forması giyen Ahmet Bedir Kefeli, kaleye yaklaşık 55 metre mesafeden attığı golle 3-2 kazandıkları maça damga vurdu. 18 yaşındaki takım kaptanı, "Topu önüme aldığımda 'Ben bunu atarım' dedim" sözleriyle gol vuruşunu anlattı.

Kdz. Ereğli Belediyespor ile Kozlu Taşkömürüspor arasında geçtiğimiz haftalarda Ereğli Beyçayırı Sahası'nda oynanan U18 play-off mücadelesi, yeşil sahalarda ender rastlanacak müthiş bir gole sahne oldu.

Rakip kalecinin öne çıktığını fark eden Kozlu Taşkömürüspor kaptanı Ahmet Bedir Kefeli, yaklaşık 55 metre mesafeden yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu. Sahadan 3-2 galip ayrılan Kozlu ekibi adına 2 gol atan 18 yaşındaki futbolcu, galibiyetin mimarı oldu.

55 metre mesafeden şut sonrası gol anı

"TOP ÖNÜME DÜŞTÜ, KENDİME GÜVENDİM"

Orta saha çizgisinin gerisinden kaydettiği golle maçın önüne geçen Ahmet Bedir Kefeli, "Bu tarz vuruşları idmanlarda deniyordum. Maç anında top önüme düştü. İlk yaptığım şey kaleye bakmak oldu. Topu önüme aldığımda kendi kendime 'Ben bunu atarım' dedim. Kendime güvendim. Düşündüğümü sahaya yansıtmak benim için çok güzel oldu. Takımımızın 3 puan almasına vesile olduğum ve takım arkadaşlarım adına çok mutluyum" sözlerini sarf etti.

Ahmet Bedir Kefeli - Selçuk Kara

"YETENEKLİ, LİDER"

Kozlu Taşkömürüspor U-18 Teknik Sorumlusu Selçuk Kara, oyuncusunun performansından övgüyle bahsederek, "Ahmet Kefeli takım kaptanımız. Yeteneğinden ziyade iyi bir lider. Her maçta skora olumlu katkı sağlayan çok önemli silahlarımızdan biri. Ereğli maçında yine jeneriklik bir golle takımını öne geçirdi ve galibiyetin mimarlarından oldu" ifadelerini kullandı.

