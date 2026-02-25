EuroLeague’de zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada bu akşam Fenerbahçe Beko sahasında Partizan’ı ağırlıyor. Sarı-lacivertlilerin liderlik mücadelesi, maçın yayın saati ve canlı izleme bilgileri basketbolseverler tarafından araştırılıyor.

Avrupa Ligi’nde normal sezonun kritik haftalarına girilirken Fenerbahçe Beko’nun oynayacağı mücadele öncesi gözler maçın detaylarına çevrildi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşmanın yayın bilgileri ve iki takımın son durumu merak konusu oldu.

FENERBAHÇE BEKO-PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague’in 29. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Partizan’ı İstanbul’da konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele bu akşam (25 Şubat 2026) 20.45'te oynanacak.

Sezonun ilk yarısında Sırbistan'da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, 99-87 galip tamamlamıştı.

FENERBAHÇE BEKO-PARTİZAN MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague karşılaşmaları Türkiye’de resmi yayıncı kuruluşu S Sport üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek.

Son 7 maçından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, deplasmandaki son 3 karşılaşmayı ise kazandı. Ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet elde eden sarı-lacivertli ekip lider konumda yer alıyor. Partizan ise 28 maçta 9 galibiyet, 19 mağlubiyetlik performansıyla 20 takımlı ligde 19. sırada bulunuyor.

