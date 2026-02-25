Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu: 7 eksik var
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertli ekipte 7 eksik bulunuyor.
- Kaleci Ederson, savunma oyuncuları Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü ve orta saha oyuncuları Edson Alvarez, Anderson Talisca sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.
- Sarı kart cezalısı Fred de kamp kadrosunda bulunmuyor.
- UEFA listesinde adı olmayan Mert Günok ve Anthony Musaba İngiltere kafilesine dahil edilmedi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında İngiltere'nin Nottingham Forest takımına konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
Domenico Tedesco'dan Nottingham Forest açıklaması: Avrupa Ligi bitmedi
6 SAKAT, 1 CEZALI
Sakatlıkları bulunan kaleci Ederson, savunma oyuncuları Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü, orta saha oyuncuları Edson Alvarez, Anderson Talisca ile sarı kart cezalısı Fred'in yanı sıra UEFA listesinde adı olmayan Mert Günok ve Anthony Musaba, İngiltere kafilesinde yer almadı.
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu şöyle:
Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Hulusi Efe Ceylan, Nelson Semedo, Mert Müldür, Levent Mercan, Archie Brown, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Sidiki Cherif.