UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında 26 Şubat Perşembe günü Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik patron Domenico Tedesco, İstanbul'da 3-0 kaybetmelerine karşın turun kendileri için bitmediğini söyledi. 40 yaşındaki çalıştırıcı, "İngiltere'de geri dönüş gerçekleştirmek için azmimiz var" dedi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile oynayacakları son 16 play-off turu rövanşı öncesi Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA LİGİ'NİN DIŞINDA DEĞİLİZ"

İtalyan teknik adam, "Avrupa Ligi neden bitmiş olsun? Orada bir geri dönüş gerçekleştirmek için azmimiz var. Dışarıdayız diye düşünmüyoruz, bu büyük bir hata olur. Benim aklımda böyle bir şey yok. Sakatlarımız var, kolay bir durum değil ama uzun bir sezonda böyle durumlarla karşılaşabilirsiniz. Hâlâ şubat ayındayız 34 maç oynadık. Bu kadar maç sezonda oynanıyor" dedi.

Domenico Tedesco

"MESAJIMI HER ZAMAN SAHADA VERİRİM"

Sarı-lacivertli camiaya bir mesajı olup olmadığı yönündeki soruya Tedesco, kötü durumda olmadıklarını aktararak, "Mesajımı her zaman sahada veririm. Büyük sözlerin adamı değilim. Basın toplantılarında dürüst ve düz olmaya çalışıyorum. Takıma sözlerim var. Onlarda bu inanç olmalı. Taraftarlar tabii ki çok önemli ama onlar bize sahada belli bir güven verebilirler. Benim için önemli olan oyuncuların içinde bu inanca sahip olmamız. Benim işim oyuncuların üstünden gerginliği de almak. Eylül ayında geldiğimde bana bir belge imzalatsanız ve 'Şubat ayında böyle bir durumda olacaksın' deseniz kabul ederdim. Benim işim çözüm bulmak, gerginlikle baskıyla başa çıkabilirim. Oyuncularım için bu baskıyı istemiyorum. Çok kötü durumda değiliz. Sakatlıklar kötü ama benim işim çözüm bulmak. Personelle tüm sorumluluk bizde. Beşiktaş maçını son dakikada, pek çok maçı geri dönerek kazandık" ifadelerini kullandı.

Tedesco, Nottingham Forest ve Kasımpaşa ile oynanan maçlardaki kadro seçimi ile ilgili olarak, "Her zaman kazanmak için en iyi takımı seçiyorum" sözlerini sarf etti.

Tedesco: Çok kötü durumda değiliz

ÇAĞRI HAKAN BALTA AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertli teknik adam, bugün antrenmana çıkan Galatasaraylı milli futbolcu Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta ile ilgili, "Onun burada olmasından memnunuz. Satın alma sürecine dahil değildim. Büyük bir yetenek. Onu buraya getirmek için gayret gösterdiler. 'A takıma katkı verir mi?' diye sordular. Kendisiyle konuştum, ilk izlenimim pozitifti. Bugün A takımla olmasa bile bizimle birlikte" ifadelerini kullandı.

"TAKIMLA GURUR DUYUYORUM"

İngiltere'de alınacak kötü bir sonucun lige yansımasına yönelik bir soruya Tedesco, "Normalde puan tablosuyla ilgili konuşmuyorum. Takıma söyledim, herkes bu kadar yakına gelmiş olmamızı kabul ederdi. Her ne kadar Kasımpaşa'ya puan kaybetsek de bu kadar puan kazanmamız, bunlar pozitif. Türkiye Süper Ligi zor. Bazen oyuncularımın ne kadar güçlü olduklarını bilmediklerini düşünüyorum. Sezon uzun. Sezon nisan-mayıs gibi belli olacak ve biz orada olacağız. Bu sezon çok zor. Sadece sakatlıklar değil başka şeyler de oluyor. Biz hâlâ buradayız ve takımla gurur duyuyorum. Kasımpaşa maçının ikinci yarısında kötü oynamadık. İlk yarıda iyi değildik ama kendi evimizde 3-0 kaybettikten sonra oynamak kolay değil. İlk yarıda da oynamak kolay değildi ama ikinci yarıda tüm bu koşullara rağmen iyi oynadık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Süper Lig de Avrupa Ligi de çok önemli bizim Avrupa Ligi'ni dikkatimizi dağıtacak bir şey olarak görmedim. Orada güçlü bir takıma karşı sıcak atmosferi yaşamak belki orada daha iyi olabiliriz. maçı kazanmaya çalışacağız" cevabını verdi.

LEVENT MERCAN: HER POZİSYONDA OYNAMAYA HAZIRIM

Sarı-lacivertli futbolcu Levent Mercan ise şunları söyledi:

Kasımpaşa maçında iyi oynadığımızı düşünüyorum. Son dakikada attığımız golle 3 puanı almayı bekliyorduk ama futbolda böyle şeyler oluyor. Hepimiz çok üzüldük. Bunu unutup yarına odaklanmamız lazım. Hocam beni başka bölgede oynatmak istiyorsa hazır olurum. Benim için fark etmez. Sol bek rahat ettiğim pozisyon ama böyle dönemlerde futbolcular her pozisyonda oynamaya hazır olmalı. Takım olarak çok iyi birlik ve beraberlik yaşıyoruz. Kimse kimsenin sakatlanmasını istemez. Futbolda böyle şeyler var. Daha çok kenetlenmemiz lazım ve en iyi şekilde herkes hangi pozisyonda olursa kendini göstermeli. Takıma çok güveniyorum. Herkes en iyisini yapar.

Levent Mercan

