Fenerbahçe'de sakatlık kabusu: Ederson, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde ve Talisca'nın MR sonucu
Sarı-lacivertli kulüp, Kadıköy'de 1-1 sonuçlanan Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlık geçiren 4 oyuncusunun MR sonuçlarını duyurdu. Kısmi yırtık tespit edilen Anderson Talisca ve Çağlar Söyüncü'nün 3-4 hafta, Jayden Oosterwolde ve Ederson'un ise 10-14 gün takımdan uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde'nin MR sonuçları açıklandı.
- Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı Kasımpaşa maçında Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde sakatlandı.
- Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.
- Anderson Talisca'nın sol arka adalesinde kısmi yırtık belirlendi.
- Ederson'un sol arka adalesinde ve Jayden Oosterwolde'nin sağ kasık bölgesinde zorlanma görüldü.
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde’nin, 1-1 sonuçlanan Kasımpaşa maçında yaşadıkları sakatlıklar sonrası bugün MR görüntülemeleri gerçekleştirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten 4 oyuncunun sakatlık durumlarına ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"Yapılan tetkikler sonucunda;
• Futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık,
• Futbolcumuz Anderson Talisca’nın sol arka adalesinde kısmi yırtık,
• Futbolcumuz Ederson'un sol arka adalesinde zorlanma,
• Futbolcumuz Jayden Oosterwolde'nin sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edilmiştir.
Oyuncularımızın tedavilerine başlanmış olup, süreçleri kulübümüz sağlık ekibi tarafından takip edilmektedir."
