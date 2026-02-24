Fenerbahçe'nin sezon başında Manchester City'den kadrosuna kattığı dünyaca ünlü Brezilyalı kaleci Ederson'un eşi Lais Moraes, Kadıköy'de 1-1 sonuçlanan Kasımpaşa maçı sonrası sosyal medyada kendilerine yönelik tepkilere cevap verdi.

Fenerbahçe'nin uzatma bölümünde öne geçmesine karşın 90+10'uncu dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldığı ve lider Galatasaray'ın mağlup olduğuy haftada büyük bir fırsat teptiği Kasımpaşa karşılaşması sonrası sosyal medyada dikkat çeken bir olay yaşandı.

Ederson

"KOCANA SÖYLE GİDİN"

Bir kullanıcı, Fenerbahçe file bekçisi Ederson'un eşi Lais Moraes'in geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımın altına "Kocana söyle gidin, bu kulüpten gidin" mesajını yazdı. Brezilyalı kalecinin eşinin, bu paylaşıma 'tamam' anlamına gelen emojiyle cevap vermesi dikkat çekti.

Sosyal medyada gündem olan Ederson mesajı

MAAŞI 11 MİLYON EURO

Sarı-lacivertli kulüp, Eylül 2025'te Premier Lig devi Manchester City'den kadrouna kattığı ve 3 senelik sözleşme imzaladığı Ederson'a, yıllık 11 milyon euro garanti ücret ödeyeceğini duyurmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası