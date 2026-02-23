BDDK tarafından açıklanan verilere göre 2025 sonu itibarıyla döviz mevduatı tutarı en yüksek ilk 3 il İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Ancak iller bazında toplam mevduat içerisinde dövizin payına bakıldığında, çok farklı bir tablo ortaya çıkıyor. 3 büyükşehirle birlikte Antalya da “DTH oranı en yüksek ilk 15 il” arasına giremedi. Döviz mevduat oranı yüksek iller arasında İç Anadolu şehirleri dikkat çekiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi tarafından uygulanan rasyonel politikalar, son dönemde Türk lirasının istikrar kazanmasını sağladı. Bu istikrar, rakamlara da net olarak yansıdı. 2025 yılında dolar %21,50 prim yaparken, yıllık TÜFE %30,89 olarak gerçekleşti.

TL mevduatın getirisi ise geçen yıl net %37,50 civarında gerçekleşti. Veriler, ABD para biriminin performansının hem enflasyonun hem de TL mevduat getirisinin oldukça altında kaldığını gösterdi.

2026’DA DA GÜÇLÜ TL

2026 yılının ilk 7 haftalık döneminde de TL’de güçlü görünüm devam ediyor. 23 Şubat 2026 itibarıyla dolarda bu yılki prim %2,05 olurken, aynı dönemde TL mevduat ve para piyasası fonlarının getirisi ortalama %5 civarında gerçekleşti.

Döviz zengini iller! Dikkat çeken İç Anadolu detayı

TCMB’DEN İNDİRİME DEVAM

Bu yıl ocak ayında toplanan Merkez Bankası, politika faizini %37,00 seviyesine çekti. Şubat başında da yılın ilk enflasyon raporunu açıklayan TCMB, “sıkı para politikası” vurgusunu sürdürdü. Geçen yıl enflasyon %44,38 seviyesinden %30,89’a kadar gerilemişti. Bu yıl da enflasyonda düşüş bekleniyor. Piyasa Katılımcıları Anketinin şubat ayı sonuçlarında, 2026 sonu için ortalama TÜFE tahmini %24,11 olarak öne çıkmıştı.

DTH HESAPLARINDA DURUM

Politika faizinin enflasyonun üzerinde konumlanamaya devam etmesi, TL’nin de reel olarak değerlenmesini beraberinde getiriyor. Bu politika, döviz kurlarında stabil görünümü destekliyor.

Öte yandan Döviz Tevdiat Hesaplarındaki son duruma bakıldığında;

-TCMB tarafından açıklanan verilere göre 13 Şubat ile sona eren haftada yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarının büyüklüğü 234,27 milyar dolar oldu

-Söz konusu rakam 26 Aralık 2025 ile sona eren haftada 221,46 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

DÖVİZ MEVDUATI TUTARLARI

Döviz kurlarındaki durgun görünüme karşılık DTH’larda artış devam ederken; BDDK tarafından açıklanan verilere göre 2025 sonu itibarıyla döviz mevduatı (TL karşılığı olarak) tutar bazında en yüksek ilk 5 il şöyle:

1- İstanbul: 2 trilyon 333,98 milyar TL (DTH Payı: %45,32)

2- Ankara: 585,15 milyar TL (DTH Payı: %43,56)

3- İzmir: 380,05 milyar TL (DTH Payı: %38,10)

4- Antalya: 252,08 milyar TL (DTH Payı: %41,15)

5- Bursa: 185,00 milyar TL (DTH Payı: %39,45)

İSTANBUL FAKTÖRÜ

- Mega kent İstanbul’un döviz payı (%45,32) diğer büyük şehirlere göre daha yüksek. Bu durum, İstanbul’un ticaretin merkezi olmasının yanı sıra ülke nüfusunun da yaklaşık 6’da 1’ine ev sahipliği yapmasıyla açıklanıyor.

- İzmir, büyükşehirler arasında döviz payı en az il olurken; başkent Ankara, %43,56'lık döviz payıyla İstanbul'a en yakın büyükşehir konumunda bulunuyor.

- Turizmin başkenti Antalya'nın döviz geliri yüksek olmasına rağmen, döviz mevduat oranı (%41,15) İstanbul ve Ankara'nın gerisinde kalıyor.

- 5 büyükşehir, döviz mevduatı oranıyla “ilk 15” listesinde yer almıyor.

DÖVİZ MEVDUAT ORANI YÜKSEK İLLER

Ancak toplam tasarruf mevduatları içinde dövizin payına bakıldığında, DTH oranı en yüksek ilk 15 il şöyle sıralanıyor

1-Aksaray: 35,46 milyar TL (%62,05)

2-Elâzığ: 33,22 milyar TL (%59,27)

3-Bingöl: 10,28 milyar TL (%58,72)

4-Nevşehir: 24,31 milyar TL (%58,36)

5-Yozgat: 27,23 milyar TL (%58,32)

6-Bayburt: 2,66 milyar TL (%57,40)

7-Kayseri: 123,63 milyar TL (%56,26)

8-Gümüşhane: 6,76 milyar TL (%55,91)

9-Kütahya: 26,57 milyar TL (%54,73)

10-Kırşehir: 15,01 milyar TL (%54,03)

11-Isparta: 32,45 milyar TL (%52,83)

12-Karaman: 11,23 milyar TL (%52,53)

13-Afyonkarahisar: 40,10 milyar TL (%52,15)

14-Uşak: 22,84 milyar TL (%51,80)

15-Çorum: 23,95 milyar TL (%50,44)

KAYSERİ ÖNE ÇIKIYOR

-Döviz mevduat oranı en yüksek il Aksaray… Bu şehir ile birlikte Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir gibi İç Anadolu illerinde de DTH payının yüksek olduğu görülüyor. Ancak bu illerdeki DTH tutarının 15-35 milyar dolar bandına olduğu görülüyor.

- Kayseri, 123,6 milyar TL döviz mevduatı ile ayrışıyor. Hem döviz tutma oranı yüksek hem de toplam DTH hacmi büyük bir şehir olarak öne çıkıyor.

