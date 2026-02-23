EL MENCHO ÖLDÜRÜLDÜ, ÜLKE KARIŞTI Meksika’da federal güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronlarından “El Mencho”nun etkisiz hale getirildiği bildirildi. ABD’nin istihbarat desteği verdiği operasyonun ardından kartel üyeleri ile ordu arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken, bazı bölgelerde yollar ve araçlar ateşe verilerek barikatlarla kapatıldı, kartel mensuplarının ulaşımı engellemek için yolları kazdığına dair görüntüler paylaşıldı. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum halka sükûnet çağrısında bulunurken, sahadan gelen görüntüler ülkede şiddetin daha da tırmanacağını gösteriyor.

31 dakika önce

POLİSLİKTEN KARTEL LİDERLİĞİNE 1966 doğumlu Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” lakabıyla tanınıyor; uyuşturucu kaçakçılığı suçundan ABD’de hapis yattıktan sonra sınır dışı edilerek Meksika’ya dönen Oseguera, bir süre polislik yaptıktan sonra Milenio Karteli’ne katıldı. Kartel içindeki konumunu güçlendirmek amacıyla örgütün yöneticilerinden birinin kız kardeşiyle evlenen El Mencho, zamanla hiyerarşide hızla yükseldi; horoz dövüşlerine olan ilgisiyle de bilinen Oseguera, 2010’lu yıllarda Jalisco Yeni Nesil Karteli’ni (CJNG) kurarak yapıyı 40’tan fazla ülkede faaliyet gösteren milyar dolarlık bir suç ağına dönüştürdü. Fentanil ve kokain ticaretinde etkin rol oynayan El Mencho ve CJNG, ABD uyuşturucu pazarına fentanil sağlayan başlıca kaynaklardan biri olarak gösterilirken, kartelin patlayıcı yüklü dronlarla saldırılar düzenlediği ve üst düzey yetkililere yönelik suikast girişimlerinde bulunduğu iddia ediliyor. Öte yandan El Mencho’nun öldürülmesi, gözleri ailesine ve örgüt içindeki muhtemel haleflere çevirdi. Özellikle kızı Jessica Johanna Oseguera’nın adı öne çıkıyor. ABD vatandaşı olan Oseguera’nın, haleflik ihtimali bulunan isimler arasında gösterildiği belirtiliyor.



9 dakika önce

TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN DUYURU YAPILDI Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği, federal güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonun ardından ülkedeki olayların yakından izlendiğine dair Türk vatandaşlarına yönelik duyuru yaptı. Türk vatandaşlarının mevcut gelişmeler karşısında müteyakkız olmaları, güvenliklerine azami dikkat göstermeleri, yerel makamların uyarılarını ve yönlendirmelerini izlemelerinin önem arz ettiği vurgulanan paylaşımda, "+525579177785" numaralı acil durum hattından Büyükelçiliğe ulaşılabileceği bildirildi.

1 dakika önce

ULAŞIM HATLARI KAPANDI Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) üyeleri, liderlerinin ölüm haberinin ardından birçok eyalette otoyollara barikatlar kurup araçları ateşe vererek yoğun dumanların yükselmesine neden oldu; halkın hareketliliğini kısıtlayan bu eylemlerin, güvenlik analistlerine göre hem misilleme hem de güç gösterisi amacı taşıdığı değerlendiriliyor. Başta Jalisco, Michoacán, Colima ve Guanajuato olmak üzere çeşitli bölgelerde yolların tahrip edilmesi nedeniyle acil servis hizmetleri ve ulaşım hatlarında ciddi aksamalar yaşandı.

1 dakika önce

YOLLARI KAZMAYA BAŞLADILAR Sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda kent içi yol ve otoyol, kartel bağlantılı yol kapatma eylemleri nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bölgeden servis edilen son görüntülerde ise, kartel üyelerinin yolları kazmaya başladığı görüldü. Jalisco'ya bağlı Puerto Vallarta’dan gelen görüntülerde yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı, otobüs terminallerinde silah sesleri ve patlamalar nedeniyle panik ve korku yaşandığı görülüyor.



1 dakika önce

“OLAYLAR YATIŞACAK GİBİ DEĞİL” El Mencho’nun ölümüyle ülkedeki şiddet dalgası tetiklenirken, Meksika’da mahsur kalan gazeteci Cüneyt Özdemir, katıldığı canlı yayında bölgedeki kaosu ve operasyonun perde arkasını değerlendirdi. Ülkede yaşanan olayların sıradan bir çatışma olmadığını vurgulayan Özdemir, kartel lideri El Mencho’nun ölümünün geniş çaplı bir krize dönüştüğünü şu sözlerle ifade etti: "Sabah saatlerinde dağlık bir bölgede ‘yeni nesil kartel’ lideri ABD destekli bir operasyonla öldürüldü ve bu durum ülke genelinde büyük bir krizi tetikledi. Arabalar yakılıyor, lastikler ateşe veriliyor, ulaşım durdu, havalimanları kapandı. Silahlı baskın, esir alınan Amerikalılar gibi pek çok iddia dolaşıyor ancak çoğu doğrulanmıyor. Yaşananlar yalnızca tek bir şehirle sınırlı değil, olaylar Meksika’da yaklaşık 7-8 eyalete yayıldı ve ülkenin önemli bir bölümünü etkiliyor. Bu tür büyük operasyonlardan sonra karteller dağılmamak için güç gösterisi yapar. Olaylar yatışacak gibi değil, aksine yeni başlıyor."

1 dakika önce

DEVLET BAŞKANINDAN HALKA ‘SAKİN OLUN' ÇAĞRISI Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya aldı ve halkın güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye soktu. Ayrıca federal, eyalet ve yerel yönetimler arasında ortak bir güvenlik masası oluşturuldu. Öte yandan, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, El Mencho'nun öldürülmesinin ardında çıkan şiddet olaylarına ilişkin halka sakin olma çağrısında bulundu.

7 dakika önce

TURİSTLER PANİK HALİNDE Guadalajara Uluslararası Havalimanı’nda özellikle turistlerin panik anları yaşadığı belirtilirken, görüntülerde yolcuların terminallerde saklandığı ve dumanların yükseldiği görüldü.

649 dakika önce

ÜLKE ATEŞE VERİLDİ Meksika Ordusu gerçekleştirdiği büyük bir operasyonla Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri El Mencho lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes'i ülkenin güney batısındaki Jalisco eyaletinin Talpalpa bölgesinde etkisiz hale getirdi. ABD'nin başına 15 milyon dolar ödül koyduğu liderin ölümü sonrası, kartel üyeleri ülkeyi adeta ateşe verdi. Operasyonun ardından, suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşandı. Medya ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Jalisco, Michoacan, Colima, Nayarit, Aguascalientes ve Tamaulipas eyaletlerinde ateşe verilmiş araçlar ve yükselen dumanlar görülürken, Guanajuato’da da bazı iş yerlerinin yakıldığı yansıdı.



20 dakika önce

