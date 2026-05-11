Almanya’dan memleketi Erzincan’a gelen gurbetçi Ersin Bilge, eşek sırtında getirdiği kitapları öğrencilere hediye etti.

Kentte bazı köyleri dolaştıktan sonra merkeze bağlı Ulalar 75. Yıl Bayrak İlköğretim ve Ortaokuluna eşeğiyle gelen Bilge, Türk ve dünya klasikleriyle kırtasiye malzemelerini çocuklara dağıtarak mutluluklarına ortak oldu. Bilge, çocuklara hitaben, Erzincan’ın Çayırlı ilçesindeki Yukarı Kartallı köyünde doğup büyüdüğünü söyledi.

İlkokulu ve ortaokulu yokluk içinde okuduğunu anlatan Bilge, bir hayal uğruna bu yolculuğa çıktığını belirtti. Bilge, şunları kaydetti:

Sevgili çocuklar, sizden tek bir ricam var. Bu ülkenin kalkınması için hayallerinizi geliştirin. Bu ülkede okuyun, bilim adamı olun. Bu ülkede okuyun, doktor, savcı, hâkim olun ve dünya edebiyatında da çığır açacak, Nobel alacak konuma gelin ama bu ülkenin kalkınması için mücadele edin.

