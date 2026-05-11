Kanarya Adaları’na demirleyen ve 3 kişinin hantavirüsten öldüğü MV Hondius gemisinden yolcu ve mürettebat olağanüstü güvenlik tedbirleri altında tahliye edildi. Yolcular uçaklarla kendi ülkelerine gönderilecek.

İspanya’nın güneydoğusundaki Kanarya Adaları’nın Tenerife kentindeki Granadilla de Abona Limanı’na gelen, 3 kişinin hantavirüsten öldüğü Hollanda bandıralı “MV Hondius” gemisindeki 23 ülkeden yaklaşık 150 yolcu ve mürettebatın tahliyesi başladı.

Limanın içine giren ancak karaya bağlanmasına izin verilmeyen MV Hondius, liman girişinde demir attı. Gemiye ilk olarak, İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen doktorlar çıktı. Muhtemel bulaşma riskine karşı beyaz önlük, bone ve FFP2 tipi maske kullanan sağlık ekipleri, yolcular ile mürettebatı sağlık kontrolünden geçirdi.

Gemiden ilk indirilenler, 14 İspanyol yolcu ile Cabo Verde’de gemiye binen ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) adına çalışan bir epidemiyoloji uzmanı oldu.

MV Hondius gemisi karaya bağlanmadığı için, Liman Müdürlüğü’ne ait bir tekneyle gruplar hâlinde gemiden alınan 15 kişi karaya çıkarıldı. Muhtemel virüs bulaşma riskine karşı koruyucu kıyafet giydirilen yolcuların yalnızca küçük bir valiz almalarına izin verildi.

Karada pasaport işlemleri tamamlanan 15 kişi, daha sonra Askerî Acil Müdahale (UCM) birimine bağlı otobüslerle havalimanına götürüldü.

Şimdiye kadar yapılan testlerde hantavirüs açısından asemptomatik (belirti göstermeyen) olduğu belirtilen 15 kişinin, Tenerife’den İspanya’ya ait bir uçakla Madrid’e götürüleceği ve Gomez Ulla Askerî Hastanesi’nde karantinaya alınacağı bildirildi.

İspanyol basınına konuşan yetkililer, gemide karantinada bulunan 15 kişiye ilk aşamada bir haftalık gözetim uygulanacağını, semptom görülmesi hâlinde özel bölüme alınacaklarını söyledi.

Öte yandan Tenerife’de bulunan Sağlık Bakanı Monica Garcia, gemideki herkesin şu an için asemptomatik olduğunu açıkladı.

Garcia, yolcuların ve mürettebatın ülkelerine gönderilmeleri için Hollanda, Almanya, Belçika, İrlanda, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan ve gemide bulunan 3 Türk vatandaşı için Türkiye’ye uçuş düzenleneceğini kaydetti.

Tahliyelerin tamamlanmasının ardından geminin, bir grup mürettebatla birlikte Tenerife’den ayrılarak Rotterdam Limanı’na doğru hareket etmesi bekleniyor.

KRİZ BÜYÜYOR: FRANSA’DA POZİTİF VAKA

Fransız yolcuların tahliyesi de gerçekleştirildi. Paris’e iniş yapan uçaktaki yolcular acil durum ekipleri tarafından karşılandı. Sebastien Lecornu, ülkeye getirilen 5 yolcudan birinde hantavirüs semptomlarının gözlemlendiğini açıkladı. Lecornu, yolcuların sıkı denetim altında izolasyon sürecine alındığını bildirdi.

ÜÇ TÜRK GELİYOR

Gemide bulunan ve hantavirüs belirtisi göstermeyen üç Türk vatandaşı, Türkiye’den İspanya’ya gidecek uçakla yurda getirilecek.

