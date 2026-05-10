İngiliz ordusu, Güney Atlantik’te bulunan ve dünyanın en izole yerleşimlerinden biri olarak kabul edilen Tristan da Cunha Adası’na şüpheli hantavirüs vakası nedeniyle havadan acil yardım operasyonu düzenledi. Paraşütçü askerler ve sağlık personeli, oksijen tüpleriyle birlikte adaya indirildi.

İngiltere, Güney Atlantik’teki Tristan da Cunha Adası’nda görülen şüpheli hantavirüs vakası nedeniyle geniş çaplı askeri sağlık operasyonu gerçekleştirdi. İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, acil tıbbi yardımın adaya havadan ulaştırıldığı bildirildi.

6 PARAŞÜTÇÜ ASKER ADAYA İNDİ

Açıklamaya göre, 16. Hava Hücum Tugayı’ndan altı paraşütçü asker ile iki askeri sağlık görevlisi, Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait A400M tipi nakliye uçağıyla bölgeye gönderildi. Ekip, adaya paraşütle iniş yaparken, hayati önem taşıyan oksijen tüpleri ve tıbbi malzemeler de havadan bırakıldı.

Yetkililer, operasyonun MV Hondius adlı kruvaziyer gemisindeki hantavirüs salgınıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir İngiliz vatandaşının adada bulunması nedeniyle başlatıldığını açıkladı.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı’nın (UKHSA) cuma günü şüpheli enfeksiyonu doğrulamasının ardından harekete geçildiği belirtilirken, adadaki sağlık imkanlarının sınırlı olması nedeniyle hızlı müdahalenin kritik önem taşıdığı vurgulandı.

ADAYA SADECE DENİZ YOLUYLA ULAŞIM VAR

Yaklaşık 220 kişinin yaşadığı Tristan da Cunha takımadalarında havaalanı bulunmuyor. Dünyanın en izole yerleşimlerinden biri olarak kabul edilen adaya yalnızca deniz yoluyla ulaşım sağlanabiliyor.

Yetkililer, adadaki oksijen stoklarının kritik seviyeye düşmesi üzerine havadan yardım seçeneğinin tek uygulanabilir çözüm olduğunu ifade etti. Operasyon kapsamında askeri uçak önce İngiltere’deki RAF Brize Norton üssünden Ascension Adası’na yaklaşık 6 bin 800 kilometrelik uçuş gerçekleştirdi. Ardından Tristan da Cunha’ya ulaşmak için yaklaşık 3 bin kilometre daha yol kat edildi.

Öte yandan kruvaziyer gemisindeki salgınla bağlantılı diğer iki İngiliz vatandaşının daha önce Hollanda ve Güney Afrika’ya tahliye edildiği bildirildi.

