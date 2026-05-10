Irak yönetimi, İsrail’in ülkenin güneyindeki Kerbela Çölü’nde gizli askeri üs kurduğu yönündeki iddiaları reddetti. Bağdat yönetimi, yapılan incelemelerde ülkede izinsiz yabancı askeri güç veya askeri ekipman bulunmadığını belirtti.

Irak yönetimi, İsrail’in Irak topraklarında gizli askeri üs kurduğu yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Saad Maan, kamuoyunda gündem olan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Maan, İsrail’in Kerbela Çölü’nde İran’a yönelik saldırılar için gizli bir askeri karakol oluşturduğu yönündeki iddialara ilişkin yaptığı değerlendirmede, söz konusu bölgede hava indirme operasyonu yapıldığına dair görüntü ve haberlerin mart ayında yaşanan eski bir olaya ait olduğunu söyledi.

Iraklı yetkili, güvenlik birimlerinin bölgede kapsamlı inceleme gerçekleştirdiğini ifade ederek, denetimler sonucunda ülkede “izinsiz yabancı askeri güç veya buna bağlı askeri teçhizat” tespit edilmediğini açıkladı.

ABD BASINI GÜNDEME GETİRMİŞTİ

İddialar, Amerikan basınında yer alan haberlerin ardından gündeme gelmişti. The Wall Street Journal’da yayımlanan haberde, İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarını desteklemek amacıyla Irak çölünde gizli bir askeri karakol kurduğu öne sürülmüştü.

Haberde ayrıca, söz konusu karakolu tespit etmeye yaklaşan Irak birliklerinin İsrail tarafından hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edilmişti.

