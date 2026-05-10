Basra Körfezi ve çevresinde sular ısınmaya devam ediyor. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı'nın (UKMTO) Katar açıklarında bir yük gemisinin hedef alındığını duyurmasının ardından, İran Devrim Muhafızları'ndan ABD üslerine yönelik ağır misilleme uyarısı geldi.

UKMTO bugün sabah saatlerinde Doha’nın 23 deniz mili kuzeydoğusunda seyreden bir yük gemisine saldırı düzenlendiğini teyit etti. Saldırının dronla mı yoksa füzeyle mi yapıldığı henüz netlik kazanmazken, gemide çıkan küçük çaplı yangın mürettebat tarafından söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

İRAN’DAN ABD’YE "AĞIR SALDIRI" UYARISI

Basra Körfezi'ndeki saldırının hemen ardından Tahran’dan yeni bir açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 2 İran tankerini vurmasına tepki gösterdi. "İran tankerlerine veya ticari gemilerine yapılacak en ufak saldırı, bölgedeki Amerikan üslerinden birine ve düşman gemilerine yönelik ağır bir misillemeyle sonuçlanacaktır" diyerek bölgedeki gerilimi doğrudan ABD üslerine yöneltti.

"ABD’Yİ TAKİP EDENLER ZORLUKLARLA KARŞILAŞACAK"

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya da yaptığı basın açıklamasında şunları dedi:

"Bundan sonra, ABD'nin örneğini takip eden ve İran'a yaptırım uygulayan ülkeler, Hürmüz Boğazı'ndan geçerken kesinlikle zorluklarla karşılaşacaklar."

İNGİLTERE HMS DRAGON’U BÖLGEYE GÖNDERİYOR

Körfez'deki enerji sevkiyatının güvenliğini sağlamak için İngiltere stratejik bir hamle yaptı. İngiltere Savunma Bakanlığı, Tip-45 tipi güdümlü füze imha kabiliyetine sahip HMS Dragon savaş gemisinin Orta Doğu’ya sevk edildiğini duyurdu. Gemi, İngiltere ve Fransa liderliğindeki 40'tan fazla ülkenin katılması planlanan "Boğazı Güvenli Hale Getirme" koalisyonunun bir parçası olarak görev yapacak.

HÜRMÜZ PLANI ÇIKMAZDA: GEMİ VAR, DONANMA YOK

Diğer yandan Fransa ve İngiltere'nin Hürmüz Boğazı'nda güvenli seyrüsefer sağlamak için başlattığı iddialı girişim, askeri ve siyasi engellere takıldı.

Fransız istihbarat kaynaklarına dayanan Intelligence Online, koalisyonun kağıt üzerinde 40 ülkeyi bulsa da sahada operasyonu yürütecek yeterli fırkateyn ve lojistik desteğe sahip olmadığını yazdı.

EN AZ 8 FIRKATEYN GEREKİYOR, ELDE SADECE YARIM DÜZİNE VAR

Fransız askeri komutanlığının teknik analizlerine göre, Hürmüz Boğazı gibi yüksek riskli bir su yolunu korumak için en az 8 modern fırkateynin kesintisiz görev yapması şart. Ancak plana destek veren onlarca ülke arasından şimdiye kadar sadece Fransa, Hollanda, İtalya, Güney Kore, Japonya ve Hindistan somut gemi taahhüdünde bulundu.

İSPANYA'NIN BM ŞARTI

Girişimin karşılaştığı en büyük siyasi engel ise İspanya'nın tavrı oldu. Madrid yönetimi, operasyona katılmak için BM Güvenlik Konseyi kararı şartını koştu. Ancak Rusya ve Çin'in, Batılı güçlerin bölgedeki askeri varlığını artıracak böyle bir kararı veto etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

SADECE GEMİ YETMİYOR: LOJİSTİK VE TEKNOLOJİ EKSİKLİĞİ

Intelligence Online, krizin sadece fırkateyn sayısıyla sınırlı olmadığını, modern bir deniz operasyonu için hayati önem taşıyan yan unsurların da eksik olduğuna vurgu yaptı. Operasyonun başarısı için gereken unsurlar şu şekilde sıralanıyor:

Gemilerle koordineli çalışacak bir helikopter filosu.

Geniş alanları tarayacak deniz devriye uçakları.

Anlık veri sağlayacak uydu olanakları.

Şu anki tabloda bu teknolojik ve lojistik altyapının hiçbirinin yeterli düzeyde olmadığı ileri sürüldü.

WASHİNGTON-TAHRAN GERİLİMİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Planın geleceği, yalnızca askeri kapasiteye değil, doğrudan Tahran ve Washington arasındaki gerilimin evrilmesine bağlı. Bölgedeki Amerikan ablukası ve İran'ın misilleme tehditleri sürerken, Avrupa liderliğindeki bu gücün ABD'den bağımsız hareket edip edemeyeceği ya da İran tarafından bir "düşman unsuru" olarak görülüp görülmeyeceği büyük bir belirsizlik konusu.

