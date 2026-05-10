Anneler Günü’nün kutlanmasıyla birlikte Babalar Günü’nün tarihi de yeniden gündeme geldi. 2026 Babalar Günü, haziran ayında kutlanacak. Her yıl haziran ayının üçüncü pazarında kutlanan bu özel gün; babaları, dedeleri ve hayatımızdaki baba figürlerini onurlandırmak için anlamlı bir fırsat sunuyor. İşte Babalar Günü’nün tarihçesi ve bu özel günü daha anlamlı kılabilecek kutlama önerileri…

Babalar Günü; babalık rolünü üstlenen, çocuklarının hayatında sevgiyle yer alan erkekleri onurlandırmak için kutlanır. Aynı zamanda babalara, dedelere, amcalara ve hayatımızdaki diğer baba figürlerine; verdikleri emek, üstlendikleri sorumluluklar ve ailelerine duydukları bağlılık için teşekkür etme günüdür.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü; Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Kanada, Hindistan ve birçok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanır.

2026 yılında Babalar Günü, 21 Haziran Pazar günü kutlanacak. Bu özel gün; hayatımıza sevgisi, emeği, fedakârlığı ve sessiz desteğiyle yön veren babaları, dedeleri ve baba figürlerini onurlandırmak için kutlanıyor.

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Bilinen ilk Babalar Günü anma töreni, 5 Temmuz 1908’de ABD’nin Batı Virginia eyaletindeki Fairmont kentinde düzenlendi.

Bu törenin nedeni, Amerika tarihinin en büyük maden kazalarından birinde 360’tan fazla erkek ve çocuğun hayatını kaybetmesiydi. Kazanın ardından yaklaşık 1000 çocuk babasız kaldı.

Grace Golden Clayton adlı bir kadın, hayatını kaybeden babaları anmak için Fairmont’ta özel bir pazar ayini düzenlenmesini istedi. Böylece Babalar Günü’nün temelleri atılmış oldu.

BABALAR GÜNÜ NASIL KUTLANABİLİR?

Kamp: Babalar Günü hafta sonunda yıldızların altında bir gece geçirebilirsiniz. Kamp ateşi etrafında yemek yapmak da bu deneyimin en keyifli kısmı olabilir.

Mangal ve yemek: Babanızın sevdiği yemekleri hazırlayabilir, ailece açık havada keyifli bir sofra kurabilirsiniz.



Balık tutma: Balık tutmayı seven babalar için yeni ekipmanlar ya da kullanışlı bir olta çantası güzel bir hediye olabilir.

