İran'ın dini lideri Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından güvenlik kaygılarının arttığı öne sürülen Kim Jong Un, Kuzey Kore anayasasında dikkat çeken bir değişikliğe imza attı. Yeni düzenlemeye göre, lidere yönelik bir suikast ya da yönetimin devre dışı kalması halinde nükleer saldırı emri otomatik olarak devreye girecek.

İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre, Kuzey Kore yönetimi anayasanın nükleer güç kullanımına ilişkin maddelerini güncelledi. Yeni düzenleme, ‘devlet liderliğine yönelik muhtemel bir saldırı halinde otomatik ve hızlı bir nükleer karşılık verilmesini’ öngörüyor. Değişikliğin, Pyongyang’da 22 Mart’ta gerçekleştirilen Yüksek Halk Meclisi toplantısında kabul edildiği bildirildi.

Kim Jong Un’dan kritik hamle! Suikast durumunda nükleer saldırı emri otomatik devreye girecek

"NÜKLEER SALDIRI EMRİ OTOMATİK DEVREYE GİRECEK"

Haberde, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi’nin (NIS) son günlerde üst düzey yetkililere konu hakkında bilgi verdiği aktarıldı. Güncellenen maddede, “Devletin nükleer kuvvetleri üzerindeki komuta ve kontrol sistemi düşman saldırıları nedeniyle tehlikeye girerse, nükleer saldırı otomatik ve derhal başlatılacaktır” ifadeleri yer aldı.

Haberde ayrıca, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un son dönemde Güney Kore’ye yönelik sert açıklamalarını artırdığı da belirtildi. Kim, daha önce Güney Kore’yi “en düşmanca düşman” olarak tanımlamış ve gerektiğinde ülkeyi “tamamen yok edebileceklerini” söylemişti.

Öte yandan Reuters’ın daha önceki haberlerinde, Kuzey Kore’nin anayasasında yapılan başka bir değişiklikle Güney Kore’ye ilişkin “birleşme” ifadelerinin çıkarıldığı ve iki ülkenin resmen ayrı devletler olarak tanımlandığı aktarılmıştı.

