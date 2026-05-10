Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, fotoğraflarını televizyon ambalajlarında izinsiz kullandığı gerekçesiyle teknoloji devi Samsung’a 15 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Ünlü pop sanatçısı Dua Lipa, teknoloji devi Samsung ile mahkemelik oldu. ABD’de açılan davanın merkezinde, şarkıcının bir konser fotoğrafının Samsung televizyon ambalajlarında kullanılması yer alıyor. Lipa’nın iddiasına göre şirket, geçtiğimiz yıldan bu yana kutuların üzerinde sanatçının görseline yer vererek dünya çapında bir reklam kampanyası yürüttü.

SAMSUNG TALEBİ REDDETTİ

Lipa’nın ekibi, durumu fark edince Samsung’dan görsellerin kaldırılmasını istediği ancak teknoloji devinin bu talebi reddederek fotoğrafı kullanmaya devam ettiği belirtiliyor.

SOSYAL MEDYA YORUMLARI DA DELİL OLARAK EKLENDİ

Bu durumun tüketicilerde "Dua Lipa bu markayı destekliyor" algısı oluşturduğunu savunan ünlü şarkıcının dava dosyasına kullanıcı yorumlarını delil olarak eklediği iddia ediliyor.

15 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Dua Lipa, telif hakkı ihlali ve marka imajının zedelenmesi gibi gerekçelerle Samsung’dan 15 milyon dolar talep ediyor. Seçici iş birlikleri yaparak oluşturduğu "ayrıcalıklı marka" değerinin bu olayla zarar gördüğünü belirten sanatçıya karşı Samsung cephesinden henüz resmi bir cevap gelmedi.

