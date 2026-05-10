Kanada’nın British Columbia eyaletinde, Surrey ve Delta sınırlarının kesiştiği noktada sıra dışı bir trafik kazası meydana geldi. Bir otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosikletin çarpmanın etkisiyle havalanarak trafik lambasına asılı kalması görenleri hayrete düşürdü. Motosiklet sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kanada’nın British Columbia eyaletinde, Surrey-Delta sınırına yakın bir kavşakta meydana gelen trafik kazası sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Delta polisi, cumartesi günü saat Scott Road üzerindeki 72. Cadde ve 120. Sokak kesişiminde motosiklet ile bir otomobilin çarpıştığını bildirdi.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarılırken, otomobil sürücüsünün ise kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Gören dönüp bir daha baktı! Otomobille çarpışan motosiklet trafik lambasına asılı kaldı

Kaza sonrası ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak kısa sürede viral oldu.

Görüntülerde motosikletin, kavşağın üzerindeki trafik ışığı direğinde asılı kaldığı görüldü. İlginç manzaraya tanık olan vatandaşlar neye uğradığını şaşırırken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Acil durum ekiplerinin motosikleti bulunduğu yerden indirme çalışmaları saniye saniye kaydedilirken o anlar sosyal medyada gündem oldu.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Hastanın yanlış organını alan doktordan çok konuşulacak savunma: Farkı anlayamadım

Haberle İlgili Daha Fazlası