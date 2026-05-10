ABD’nin Florida eyaletinde ameliyat sırasında hastasının dalağı yerine karaciğerini aldığı iddiasıyla suçlanan doktor Thomas Shaknovsky, ikinci derece adam öldürme suçundan yargılanıyor. Çıkarıldığı mahkemede savunma yapan Shaknovsky, “Kanamayı durdurmaya çalışırken organların farkını anlayamadım” şeklinde konuştu.

Florida’da görev yapan 44 yaşındaki cerrah Dr. Thomas Shaknovsky’nin, 70 yaşındaki William Bryan’ın ameliyatı sırasında hastasının dalağı yerine karaciğerini çıkardığı öne sürüldü. Olayın ardından Bryan hayatını kaybederken doktor hakkında hem ceza hem de tıbbi ihmal davası açıldı.

Hastanın yanlış organını alan doktordan çok konuşulacak savunma: Farkı anlayamadım

KANAMAYI DURDURMAYA ÇALIŞIRKEN ORGANLARI KARIŞTIRMIŞ

NBC News’in ulaştığı Kasım 2025 tarihli ifadede Shaknovsky, yaşananları “inanılmaz derecede talihsiz bir olay” olarak tanımlayarak, büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Cerrah, ameliyat sırasında hastanın aşırı kanama geçirdiğini, kanamayı durdurmaya çalışırken organları karıştırdığını anlattı. Shaknovsky, “20 dakika boyunca hayatını kurtarmak için mücadele ettim. O sırada yanlış bölgeye müdahale gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

William Bryan’ın eşi Beverly Bryan ise eşinin Ağustos 2024’te şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye başvurduğunu ve ameliyat sırasında dalağı yerine karaciğerinin çıkarıldığını iddia etti. Davada, doktorun çıkarılan karaciğeri “dalak” olarak etiketlettiği ve ameliyat notlarında da aynı şekilde kayda geçirdiği öne sürüldü.

Doktor savunmasında, hastanın dalağının üzerinde kitle bulunduğunu ve organın normalden daha büyük göründüğünü düşündüğünü söyledi. Ancak aile tarafından açılan davada, adli tıp uzmanının dalağın 'normal boyutta' olduğunu savunduğu ifade edildi.

William Bryan’ın ölümünün ardından açılan davada Shaknovsky, tıbbi ihmalkârlık ve delilleri gizlemeye çalışmakla suçlanıyor. Olaydan kısa süre sonra gözaltına alınan doktor, Walton County Hapishanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma ve yargı süreci devam ediyor.

