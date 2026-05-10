Galatasaray’ın Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan kutlama paylaşımları gündem oldu. Ancak Fenerbahçe’ye yönelik ifadeler ve TFF’ye gönderme içeren videolu paylaşım, yönetim kurulunun değerlendirmesi sonrası kısa süre içinde tüm platformlardan kaldırıldı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu resmen ilan etti. Şampiyonluğun kesinleşmesinin ardından sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından kutlama mesajları ve ezeli rakip Fenerbahçe'ye yönelik çeşitli göndermeler peş peşe geldi. Ancak, gece saatlerinde yapılan ve kısa sürede binlerce etkileşim alan bir paylaşımın aniden tüm platformlardan kaldırılması dikkat çekti.

SİLİNEN PAYLAŞIMIN İÇERİĞİ

Galatasaray'ın resmi hesaplarından paylaşılan ve kısa süre sonra yayından alınan videolu gönderide, Fenerbahçe'nin 10 Ocak tarihli bir paylaşımı alıntılanarak çeşitli ifadelere yer verildi. İlgili videoda Fenerbahçe için "Son of the..." ifadesi kullanılırken, sarı-lacivertli kulübün resmi kısaltması olan "Fenerbahçe SK" ibaresi "Fenerbahçe ŞK" şeklinde değiştirilerek servis edildi.

TFF'YE ATIF VE YÖNETİM KARARI

Kaldırılan paylaşımda dikkat çeken bir diğer unsur ise Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yönelik mesajlar oldu. Gönderide, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na söylediği iddia edilen “Bir daha SAKIN HA” sözüne doğrudan atıf yapıldı. Edinilen bilgilere göre; hem TFF'ye yönelik bu mesajların hem de videodaki diğer ifadelerin yönetim kurulu tarafından değerlendirilmesi neticesinde söz konusu paylaşım veto edildi. Yönetimin aldığı bu karar doğrultusunda gönderi, kulübün tüm sosyal medya hesaplarından silindi.

