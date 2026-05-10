Süper Lig’de Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek bitime 1 hafta kala 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, üst üste dördüncü kez zafere ulaşarak tarihi rekorunu egale etti. Sarı-kırmızılıların şampiyonluğu sonrası spor yazarları, Victor Osimhen’in yıldız performansını, Okan Buruk’un tarihi başarısını ve maçın hakem yönetimini çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.

Süper Lig'de konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup eden Galatasaray, ligin bitimine 1 hafta kala art arda dördüncü, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı kırmızılılar, Süper Lig tarihinde kendisine ait dört sezonluk üst üste şampiyon olma rekorunu egale etti. Futbolcu olarak bu zaferi yaşayan Teknik Direktör Okan Buruk, hocalık görevinde de art arda şampiyonluk rekoru kırarak sarı kırmızılı kulüpte bunu başaran ilk isim oldu.

Karşılaşmanın ardından, Türk spor basınının usta yazarları Galatasaray'ın şampiyonluğunu ve galibiyetini değerlendirdiler.

Usta kalemler Galatasaray'ın 26'ıncı şampiyonluğunu yazdı: Ana sütü gibi helal bir şampiyonluk daha

"SAMSUN'DAN SONRA BİR DE BU YAŞANAMAZDI"

Okan Buruk’un hamlesi sıkıntıyı çözdü. Ne plan, ne organizasyon? Samsun hezimetinden sonra bir de bu yaşanamazdı. Lemina’nın golü ile ümit doğdu. Bütün takım Osimhen’e oynadı. Adam çalıştı, koştu, mücadele etti, pozisyon üstüne pozisyon kaçırdı ama önce penaltıyı aldı sonra golleri attı. Osimhen sırtladı Galatasaray’ı şampiyonluğa taşıdı, üst üste 4. şampiyonluk bu! Rekor mu rekor! (Hasan Sariçiçek/Türkiye Gazetesi)

"OSIMHEN AYNI ZAMANDA BÜYÜK BİR ATEŞLEYİCİ"

Osimhen sadece bir golcü değil aynı zamanda büyük bir ateşleyici. Sürekli hem rakibini hem kendi arkadaşlarını baskı altında tuttu ve G.Saray beraberliği buldu. Hakem Çağdaş Altay'ı hiç beğenmedim. İlk golde Victor Osimhen ofsaytta. Topa dokunmuyor ama Antalyasporlu rakip oyuncuya müdahalesi ve teması var. Verdiği penaltıda karar doğru ama Antalyasporlu defans oyuncusunun oyundan atılması gerekiyordu. Son adam olarak Yunus'u indirdi ama ne kırmızı kart geldi ne de VAR müdahalesi. (Ahmet Çakar/Sabah)

Usta kalemler Galatasaray'ın 26'ıncı şampiyonluğunu yazdı: Ana sütü gibi helal bir şampiyonluk daha

"SANKİ SUDA SÖNMEYEN AKŞAM GÜNEŞİ GİBİYDİLER"

Koşun haber verin tarihe! Şampiyon Galatasaray! Galatasaray, Rams Park'ta liderliği şampiyonluğa taşıdı. Galatasaray bu sezon şampiyonluk için çok emek harcadı. Sarı-kırmızılı futbolcuların her maç üzerlerinden adeta yılların teri aktı. Her maçta yeni bir çılgınlık, yeni bir başarı hikayesi yazdılar. Üst üste dört yıldır 35 milyon Galatasaray taraftarına Binbir Gece Masalı gibi sezonlar yaşatıyorlar. Sanki suda sönmeyen akşam güneşi gibiydiler. Ana sütü gibi helal bir şampiyonluk daha! Tarihi şampiyonluklar serisinin üzerinde en büyük hak sahibi Okan Buruk! Bu sezonun da şampiyon teknik direktörü Okan Buruk! Kaliteli teknik adamların kimliği, takımların başarı yolculuklarını da şekillendirir. Okan Buruk, adamlık duruşunu, bilgi ve zerafeti ile süsledi. Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırdı. (Zeki Uzundurukan/FotoMaç)

"BİZİM LİG NE YAZIK Ki HÂLÂ BİZİM"

Geceyi orta yağmuru ve şut denemeleriyle geçiren Galatasaray, maçın sonuna doğru öyle ya da böyle küresel yıldızı Victor Osimhen’le mutlu sona ulaşmayı başardı. Doğrusu, son birkaç sezondur olduğu gibi zaman zaman raydan çıkar gibi görünse de ligin en tutarlı takımı Galatasaray’dı ve üst üste dördüncü kez şampiyon olarak bunun karşılığını aldı. Bu arada bir akşamda ligin hem üstünde hem altında dengeler birkaç kez gidip geldi. Şampiyon belli oldu ama düşecek takımların durumu son haftaya kaldı. Kimi bunu ligin “gücüne” bağlayacaktır ancak ülke futbolunun gerçekleri bu tezi doğrular nitelikte değil maalesef. Bizim lig, ne yazık ki uzun zamandır olduğu gibi hâlâ “bizim lig”… (Cem Dizdar/Fanatik)

Usta kalemler Galatasaray'ın 26'ıncı şampiyonluğunu yazdı: Ana sütü gibi helal bir şampiyonluk daha

"FUTBOLCULAR KADAR TARAFTARLARIN DA PAYI VAR"

Öyle bir ilk yarı seyrettik ki, belki Cim Bom’un tarihinde böyle bir ilk yarı yok. Ne bir şut var, ne olağanüstü mücadele... İsimlerini vermek istemiyorum ama dükkanı kapatan, hırsını kaybeden futbolcularla koca bir 45 dakikayı mağlup kapadılar. Seni şampiyon yapacak olan maçta bu kadar kötü bir futbolu hiçbir futbolcunun oynamaya hakkı yok. İkinci yarıda Lemina ve Lang değişiklikleri takıma hayat verdi, güç verdi. Lemina gol attı, Lang attırdı. Hiç kusura bakmasınlar. Sarı-kırmızılıların bir parçası denilen futbolcular tamam koşuyor ama ne doğru dürüst orta, ne de pas verebiliyorlar. Yani Lang’ın yaptığını yapamıyorlar. Maç daha sonra ev sahibi ekip lehine çözüldü, taraftar rahatladı, goller de peş peşe geldi. Bu sene sevabı ve günahıyla böyle kapanıyor ama şunu söyleyeyim; bu takım şampiyon olduysa, Şampiyonlar Ligi’nde bir yerlere geldiyse, futbolcular kadar taraftarın da payı var. (Osman Şenher/Milliyet)

Usta kalemler Galatasaray'ın 26'ıncı şampiyonluğunu yazdı: Ana sütü gibi helal bir şampiyonluk daha

"350 MİLYON EUROLUK KADRO NİSAN AYINDA ŞAMPİYON OLMALIYDI"

Antalyaspor maçına favori çıkan, 3 atar 5 atar diyenlere inat G.Saraylı oyuncular stresten mi baskıdan mı bilemem ama camiaya, taraftarlarına resmen ecel teri döktürdü. İnanın, yüzlerce taraftarın stresten saçlarının beyazladığını düşünüyorum. Avrupa'da Liverpool'u 2 kez deviren, Juventus'a sahayı dar eden G.Saraylı oyuncuların girdiği stresi anlamsız buluyorum. 350 milyon Euro'luk kadro, şampiyonluğu daha Nisan ayında ilan etmeliydi. G.Saray yönetimi, İcardi ile yolları ayırmayı bir daha düşünsün. Arjantinli, G.Saray için bir fenomen! Birçok takımın santrfor aradığı dönemde eldeki İcardi, transfer edilecek santrfordan daha iyi olur. (Levent Tüzemen/Sabah)

"BU ÇOCUKLARA KIZAMIYORUM BÖYLE MHK BAŞKANI VARKEN"

Altı gol atılan bu mücadelede G.Saray belki kusursuz oynamadı ama şampiyon takım refleksini gösterdi. Baskının, stresin ve skor dezavantajının içinde reaksiyon vere vere maçı çevirmesi; üst üste dördüncü şampiyonluğun en önemli özeti oldu. Hakem Çağdaş Altay’ın performansını pozisyon pozisyon değerlendirmekten ziyade kısa ve öz olarak şunu yazacağım; böyle bir şampiyonluk maçını iyi yönetemedi. Açıkçası, çoğu bölümde maçın kontrolünü elinden kaçırdı. Ama bu çocuklara kızamıyorum başlarında böyle bir MHK başkanı varken! (Fırat Aydınus/Hürriyet)

Usta kalemler Galatasaray'ın 26'ıncı şampiyonluğunu yazdı: Ana sütü gibi helal bir şampiyonluk daha

"MAALESEF YETENEĞİ VE KALİTESİ BU KADAR"

Çağdaş Altay 40 yaşında atletizmi ve baskıya karşı direnme eşiği düşük bir hakem. Yer alma konusunda sıkıntıları devam edince 16'da kaçamadı oyunun içinde kaldı top çarptı. 20'de Saric'e faulünde Yunus'a sarı çıkmalıydı çıkmadı. 26'da Osimhen-Giannetti hava topu mücadelesinde hakem devam dedi. Ancak Osimhen'in kafasına Giannetti'nin bir el teması var. Buna penaltı verse verdiğinden daha fazla kabul görürdü! 55'de Galatasaray penaltı bekledi devam kararı doğru. 66'da Osimhen- Ceesay pozisyonunda verdiği penaltıda hakemin yorumu yanlış, ters karar verdi. VAR'da oturan zaten 3. Lig seviyesinden VAR hakemi oldu. Bu pozisyonu çözemez. Ceesay önde vuruş aksiyonuna başlamış arkadan gelen Osimhen ayağının tabanını sokuyor faulü Osimhen yapıyor ama biz de penaltı veriliyor! 77'de Giannetti'nin kaleciye verdiği pasta yerde kaldı uzattığı ayakla Yunus'a takması net faul ve Gianetti bariz gol şansını ihlalden ihraç olmalıydı. Çağdaş Altay idareci yapısıyla maçı yönetti. Maalesef hakemlik yeteneği ve kalitesi bu kadar. (Mustafa Çulcu/FotoMaç)

Haberle İlgili Daha Fazlası