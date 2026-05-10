Galatasaray'da Kavukcu'dan Osimhen ve Arsenal itirafı! 150 milyon avro...
Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu, transfer piyasasını gözde oyuncularından Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in geleceğine ilişkin konuştu.
Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu, üst üste dördüncü, toplamda ise 26. şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.
OSIMHEN VE TRANSFER
Victor Osimhen ile ilgili transfer haberlerine cevap veren Kavukcu, "Osimhen'in bugün piyasada nedir değeri?" sorusunu sordu. Basın mensuplarından "150 milyon avro" cevabını alan Abdullah Kavukcu, "150 milyon avroya verir misin, ben Abdullah Kavukcu olarak vermem ama başkanımızın karar vereceği bir olay. Onu verdiğiniz zaman, onun yerine koyacağınız oyuncuyu da bulmanız gerekiyor. Çok önemli. Biz geçen sene ocak ayında başlamıştık görüşmelere. Çok gizli bir şekilde başlamıştık. Sonra oturduk, Osimhen'le anlaştık. Hayaldi, gerçekleştirdik. Parasını ödedik. Biz böyle bir kulübüz. Osimhen'in 75 milyon avrosunu ödedik. Geçen Arsenal sportif direktörü geldi ve o bile şaşırdı bizim bu paraları ödememize. Onların bütçesi 800 milyon avro. Bizim de bu sene 500 milyon avro bütçe olacak." diye konuştu.