İçişleri Bakanı Çiftçi, sahipsiz hayvanların yüzde 80’inin toplandığını duyurdu. Kalan yüzde 20’lik kısım için ekim ayını işaret eden Çiftçi, sürecin tavizsiz sürdürüleceğini vurguladı.

Türkiye genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve güvenli alanlara taşınması sürecinde kritik aşamaya geçildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı bir televizyon programında yürütülen çalışmaların detaylarını paylaşarak, sokaklardaki sahipsiz hayvan probleminin çözümü için kesin bir takvim paylaştı. Ülke genelindeki mevcut durumu verilerle açıklayan Bakan Çiftçi “Türkiye’de yüzde 80 oranında sahipsiz hayvanlar toplanmış durumda. Geriye kalan kısmı da eylül ve ekim ayları sonuna kadar toplayarak barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almayı planlıyoruz” dedi. Çiftçi, bu hafta toplama oranları yüzde 60’ın altında kalan 9 ilin valisiyle özel bir görüşme yaptığını ve çalışmaların hızlandırılması için net talimatlar verdiğini vurguladı.

‘BARINAKLAR HIZLANSIN’

Sokakların tüm vatandaşlar için güvenli hâle getirilmesinin öncelik olduğunu hatırlatan Çiftçi “Hayvan hakları savunucularının lincine uğradığımı söyleyebilirim ancak biz doğrusunu yaptığımıza inanıyoruz. Çocuklar parka, yaşlılar camiye gidemezken bir şey yapmamazlık edemezdik. Sahipsiz hayvanların yeri meydanlar değil, barınaklardır. Orada tedavileri, kısırlaştırma işlemleri ve beslenmeleri yapılacak. Bu durum hayvanlar açısından da iyi” ifadelerini kullandı. Bakan Çiftçi, hayvan saldırıları sonucu yaşanan mağduriyetlerin son bulması için belediyelere barınakların hızla tamamlanması çağrısında bulundu.

