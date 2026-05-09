Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışında kritik haftaya girilirken futbolseverlerin gözü Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Ligde sarı-kırmızılı ekip zirvede yer alırken ''Galatasaray'a beraberlik yetiyor mu?'' sorusu da gündemde.

32 hafta sonunda Galatasaray 74 puanla liderlik koltuğunda bulunurken, Fenerbahçe 70 puanla ikinci sırada yer alıyor. Samsunspor deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından puan farkının 4’e düşmesi, şampiyonluk ihtimallerini yeniden gündeme taşıdı. Peki, Galatasaray'a beraberlik yetiyor mu? Galatasaray-Antalyaspor berabere kalırsa ne olur?

Sarı-kırmızılı takımın Antalyaspor karşısında alacağı beraberlik şampiyonluk için yeterli olmayacak. Galatasaray’ın puan kaybetmesi ve aynı hafta Fenerbahçe’nin Konyaspor deplasmanında galip gelmesi halinde puan farkı son hafta öncesi 2’ye düşecek.

Bu durumda şampiyonluk yarışı ligin son haftasına taşınacak. Galatasaray son hafta Kasımpaşa deplasmanına çıkarken, Fenerbahçe ise Eyüpspor karşısında sahaya çıkacak.

GALATASARAY ANTALYASPOR’U YENERSE ŞAMPİYON MU OLACAK?

Galatasaray, Antalyaspor karşısında 3 puan alması durumunda Süper Lig’de üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip sezon boyunca 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

