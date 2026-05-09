Ziraat Türkiye Kupası Finali için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamayla birlikte final maçının oynanacağı stat ve tarih netleşti.

Kupa finali ne zaman merak edilirken finalde Konyaspor’un rakibi ise Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanacak yarı final mücadelesinin ardından belli olacak. İşte ZTK final maçı tarihi ve yarı final karşılaşmasına dair detaylar...

Kupa finali ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası finali Antalyada oynanacak

KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası Finali için tarih netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre final karşılaşması 22 Mayıs 2026 Cuma günü oynanacak. Dev mücadele saat 20.45’te başlayacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre Ziraat Türkiye Kupası finaline Antalya ev sahipliği yapacak.

ZTK final karşılaşması Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak.

TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Trabzonspor Maçı 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü oynanacak. Ankara’daki Eryaman Stadyumu’nda yapılacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.

Karşılaşmanın yayıncısı henüz açıklanmazken maçın ATV ya da A Spor ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

