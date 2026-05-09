SARSILMAZ, SAHA EXPO 2026’da geliştirdiği yeni nesil savunma teknolojileriyle öne çıktı. Drone tehditlerine karşı “Drone Killer” sistemi dikkat çekerken, SAR KNT 762 keskin nişancı platformu da fuarın en çok ilgi gören ürünleri arasında yer aldı.

SARSILMAZ, geliştirdiği yeni nesil savunma sistemleriyle SAHA EXPO 2026’da dikkat çekti. Drone tehditlerine karşı geliştirilen 'Drone Killer' sistemi, özellikle alçak irtifa ve sürü İHA tehditlerine karşı sunduğu hızlı müdahale kabiliyetiyle öne çıktı. Sistem, modern muharebe sahasında giderek büyüyen drone tehdidine karşı kritik bir çözüm olarak değerlendiriliyor.

Fuarda öne çıkan bir diğer sistem ise SAR KNT 762 oldu. Keskin nişancı platformu olarak geliştirilen sistem yüksek hassasiyet, ayarlanabilir atış hızı ve kullanıcı performansına göre optimize edilebilen yapısıyla dikkat çekti.

SARSILMAZ Akademi Koordinatörü Besim Açıkbaş, Türkiye Gazetesi Editörü Nihan Kayrak’ın sorularını cevapladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası