Süper Lig’de üst üste 4, toplamda 26’ncı şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da futbolcular maç sonu büyük sevinç yaşadı. Sarı-kırmızılı oyuncular, sezon boyunca verilen emeğe dikkat çekerken tarihi başarıyı taraftarlara armağan etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı oyuncular şampiyonluğa dair açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup eden Galatasaray, ligin bitimine 1 hafta kala art arda dördüncü, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı kırmızılılar, Süper Lig tarihinde kendisine ait dört sezonluk üst üste şampiyon olma rekorunu egale etti.

Rams Park'taki müsabakayı 4-2'lik skorla kazanan Galatasaray, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Sarı kırmızılıların galibiyet gollerini 56. dakikada Mario Lemina, ilki penaltıdan olmak üzere 66 ve 88. dakikalarda Victor Osimhen ve 90+5. dakikada Kaan Ayhan kaydetti. Antalyaspor'un golleri ise 45+3 ve 63. dakikalarda Soner Dikmen'den geldi.

Karşılaşmanın ardından, Galatasaraylı futbolcular şampiyonluklarını kutlarken açıklamalarda bulundular.

Uğurcan Çakırdan şampiyonluk sözleri: Hak edilmiş bir şampiyonluk

"HER SENE ŞAMPİYONLUĞU KOVALAYACAĞIZ"

Altyapısında yetiştiği Galatasaray ile 5'inci şampiyonluğunu kutlayan Yunus Akgün "Allah'a bin şükür. 4 sene üst üste şampiyon olduk. Herkesin büyük emeği var. Herkes çok emek verdi. Camiamıza hayırlı olsun. 26, 27, 28... Her sene Galatasaray şampiyonluğu kovalayacaktır." şeklinde konuştu

Üst üste 4'üncü defa mutlu sona ulaşan Galatasaray kaptanı Abdülkerim Bardakcı "Bizim için çok önemliydi. Tarih yazacaktık, çok şükür bize nasip oldu. Çok zor bir maçtı. Psikolojik olarak çok zor bir maçtı ama çok iyi bir takımımız var. Her şeyin üstesinden gelebilecek bir takımımız var. Çok mutluyuz. Diyecek bir şey bulamıyorum. Allah'a şükürler olsun." sözlerini sarf etti.

Galatasaray'a geldiği ilk sene şampiyonluk sevinci yaşayan İlkay Gündoğan "Çok mutlu ve gururluyuz. Çok özel bir duygu, benim için çok özel bir his. Tüm ekibi, camiayı tebrik ediyorum. Özel bir başarı ve özel bir duygu. Çok mutluyuz." açıklamalarını yaptı

Barış Alper Yılmaz, 4'üncü şampiyonluğu "Diyeceğim çok bir şey yok şu anda. Anın tadını çıkarmak istiyorum. Zaten bolca konuşacağız başka zaman. Kolay olmadı bizim için. Bir sene kamplar, seyahatler, insan yoruluyor. Bu mücadeleyi bırakmadık. Şampiyon olduk, mutluyuz. Taraftarımıza armağan olsun." sözleriyle kutladı.

Galatasaray ile 2'nci şampiyonluğunu kazanan Victor Osimhen "Antalyaspor bizi zorladı ama biz Galatasaray'ız. Takım çok iyi performans gösterdi. Biz Galatasaray'ız, çok mutluyuz." dedi.

İsmiyle ilgili sık sık ayrılık iddialarının çıktığı Lucas Torreire ise "Biz sonuna kadar savaşmayı bilen bir takımız. Bugün de aynısını yaptık. 4 sene üst üste Türkiye'nin en büyük kulübü olduğumuzu gösterdik. Bu kulübün en önemli kelimesi şampiyonluktur. Çok çalıştık ve hak ettik. Şimdi keyfini yaşayacağız. Bizim için, babam için, ailem için zor bir sene oldu ama Galatasaray'ı her şeyin önüne koydum. Zor bir dönemden geçtik ama bana hep destek olundu. Burada olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Sene başında Trabzon'dan transfer edilen ve sene boyunca da etkileyici bir performans sergileyen Uğurcan Çakır ise "Öncelikle çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı, hocalarımı, herkesi tebrik ediyorum. Hak edilmiş bir şampiyonluktu. Şampiyonlar Ligi ve ligde çok iyi performans gösterdik ve hak ettiğimiz şampiyonluğu aldık." diyerek konuştu.

2'nci şampiyonluğunu kutlayan Mario Lemina, "Çok mutluyum. Bu güzel anı yaşamak için çok çalıştık ve hayal kurduk. Herkesi tebrik etmek istiyorum." dedi

Sezonun yoğunluğunu eleştiren Davinson Sanchez ise "Çok mutluyuz şampiyonluktan dolayı. Çok zorlu bir sezon geçirdik. 3 günde bir maç oynadık bu sezon. Burada zorlu bir sezondan sonra şampiyon olduk ve çok mutluyuz." diyerek şampiyonluğu kutladı.

