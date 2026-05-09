İBB’nin ‘kurgusal ihale’ soruşturmasında sıcak gelişme! 7 isim serbest bırakıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 7 kişi hakkında imza ve yurt dışı çıkış yasağı ile ev hapsi gibi adli kontrol tedbirleri uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi. Soruşturmada 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.
İBB'ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yeni bir soruşturma başlatılmıştı. Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulduğu öne sürülen suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildiği iddia edilen eylemlere yönelik yapılan araştırmalarda, İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı tespit edilmişti.
Başsavcılık koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 29 şahıs gözaltına alınmış, yurt dışında olduğu tespit edilen 1 şüpheli için ise yakalama kararı çıkarılmıştı.
7 ŞAHIS SERBEST BIRAKILDI
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Oktay Ö., Cezayir A., Ahmet K., Ünal A. ile Hakan C. ‘imza’ ve ‘yurt dışı çıkış yasağı’ tedbiriyle serbest bırakıldı. Murat C. ‘ev hapsi’ tedbiriyle serbest kalırken, Adnan C. ise doğrudan serbest bırakıldı. Öte yandan, 22 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.