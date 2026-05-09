Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme
Süper Lig'de konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 yenerek sezonun bitimine 1 hafta kala üst üste 4. kez şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, maçın ardından ezeli rakiplerine göndermede bulundu.
Süper Lig'de son haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren sarı kırmızılı ekip, üst üste dördüncü, toplamda 26. şampiyonluğunu kazandı.
EZELİ RAKİPLERİNE GÖNDERME
Galatasaray şampiyonluğun ardından ezeli rakibi Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göndermede bulundu.
Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'de son 4 sezonda teknik direktörlük yapan Jorge Jesus, İsmail Kartal, Jose Mourinho ve Domenico Tedesco'nun yer aldığı bir yapay zeka videosu paylaştı.
Sarı kırmızılıların İngilizce hesabında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şampiyonluk sayılarının olduğu görsel paylaşıldı ve gönderide, "Burası Galatasaray'ın dünyası, sadece içinde yaşıyorsunuz" ifadelerine yer verildi.
Galatasaray, son olarak 4 kupalı görsel paylaştı ve "Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu. #DOMİN4SYON" ifadelerini kullandı.