Amasya’da Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına Fenerbahçeli gençler de katıldı. Ezeli rekabetin yerini dostluğun aldığı anlarda, farklı takımlardan taraftarlar omuz omuza halay çekerek renkli görüntüler oluşturdu. Taraftarlardan Ercan Keleş, "bir gün biz de şampiyon oluruz. Herhalde seneye olur." dedi.

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor’u 4-2 yenerek üst üste 4. kez şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılıların coşkusuna Amasya’nın Suluova ilçesinde Fenerbahçe taraftarı gençlerde ortak oldu.

Galatasaray'ın kutlamalarına Fenerbahçe taraftarları da katıldı: 'Bir gün biz de şampiyon oluruz'

"BİR GÜN BİZ DE ŞAMPİYON OLURUZ"

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Galatasaraylı arkadaşlarıyla davul zurna eşliğinde halay çeken Fenerbahçe taraftarı Ercan Keleş, "Ezeli rekabet. Ama ebedi dostluk var. Beraber kutluyoruz. Eğlence işte. Ama bir gün biz de şampiyon oluruz. Herhalde seneye o sene olur. Yapacak bir şey yok. Galatasaray şampiyon oldu. Tebrik ederim" dedi.

"DOĞDUĞUMDAN BERİ ŞAMPİYONLUK GÖRMÜYORUM"

Galatasaraylıların coşkusunu imrenerek izleyen Acar Kaşka da, "15 yaşındayım. Doğduğumdan beri şampiyonluk görmüyorum. Yeter artık şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.

