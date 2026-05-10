Taraftar 2 metre yükseklikten düştü! Şampiyonluk kutlaması hastanede bitti
Bartın'da şampiyonluk kutlamalarına katılan bir kadın, yaklaşık 2 metre yükseklikteki istinat duvarından düştü. Ekiplerin güçlükle kurtardığı yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
- Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek şampiyon oldu.
- Bartın'da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlar arasında bir kadın, Atatürk büstü arkasındaki yaklaşık 2 metre yükseklikteki istinat duvarından düştü.
- Polis ekipleri yaralanan kadının yardımına koştu.
- Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri istendi.
- Kadın taraftarın ayağından yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Galatasaray, Süper Lig'in 33'üncü haftasında evinde Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Yurdun dört bir yanında sarı-kırmızılı taraftarlar sokağa dökülürken, Bartın'da da büyük coşku yaşandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlar arasında bulunan bir kadın, Atatürk büstü arkasındaki yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü. Yaralanan kadının yardımına ise alanda güvenlik tedbiri alan polis ekipleri yetişti.
EKİPLER KADINI GÜÇLÜKLE KURTARDI
Polisler, telsiz anonsu ile kutlama alanına ambulans ve itfaiye ekiplerini istedi. Alana gelen sağlık ve eitfaiye ekipleri güçlükle yaralı kadının bulunduğu alana geçebildi. Büstün arkasındaki telle çevrili bölgeye düşen yaralı kadın, ekiplerin yardımı ile sedyeye konularak bölgeden çıkarıldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından taşınan sedye, taraftarların arasından güçlükle ambulansa getirilebildi.
Kadın taraftarın ayağından yaralandığı öğrenilirken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.