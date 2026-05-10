Bartın'da şampiyonluk kutlamalarına katılan bir kadın, yaklaşık 2 metre yükseklikteki istinat duvarından düştü. Ekiplerin güçlükle kurtardığı yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 33'üncü haftasında evinde Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Yurdun dört bir yanında sarı-kırmızılı taraftarlar sokağa dökülürken, Bartın'da da büyük coşku yaşandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlar arasında bulunan bir kadın, Atatürk büstü arkasındaki yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü. Yaralanan kadının yardımına ise alanda güvenlik tedbiri alan polis ekipleri yetişti.

Taraftar 2 metre yükseklikten düştü! Şampiyonluk kutlaması hastanede bitti

EKİPLER KADINI GÜÇLÜKLE KURTARDI

Polisler, telsiz anonsu ile kutlama alanına ambulans ve itfaiye ekiplerini istedi. Alana gelen sağlık ve eitfaiye ekipleri güçlükle yaralı kadının bulunduğu alana geçebildi. Büstün arkasındaki telle çevrili bölgeye düşen yaralı kadın, ekiplerin yardımı ile sedyeye konularak bölgeden çıkarıldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından taşınan sedye, taraftarların arasından güçlükle ambulansa getirilebildi.

Kadın taraftarın ayağından yaralandığı öğrenilirken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

