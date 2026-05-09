Anneler Günü öncesi çiçekçilerde fiyatlar el yakıyor. Üreticiden bedavaya yakın çıkan çiçekler, tezgahta 10 katına satılıyor. Vatandaş "fırsatçılık" derken, sektör temsilcileri 'maliyet'i öne sürüyor.

Anneler Günü geldi fiyatlar uçuşa geçti. Üreticide 20 lira olan gülün çiçekçide 200 lirayı görmesi pes dedirtti. Bu fiyat farkı, Anneler Günü öncesi "fırsatçılık mı, maliyet mi?" tartışmasını yeniden alevlendirdi.

10 KAT FARK VAR!

Milyonlarca kişi annesi için en güzel çiçeği seçmeye hazırlanırken, etiketlerdeki rakamlar moralleri bozdu. Seradan 10-20 lira bandında çıkan bir gülün, dükkan tezgahına gelene kadar 100 liradan başlayıp 200 liraya kadar tırmanması soru işaretlerine yol açtı.

SHOW Haber'in haberine göre, aradaki uçurumun nedenini soran vatandaşlar "gereksiz zam" tepkisi gösterirken, sektör temsilcileri ise savunmaya geçti.

SEKTÖRÜN SAVUNMASI

Çiçekçiler ve sektör temsilcileri, bu devasa fiyat farkının arkasında sadece kâr hırsı olmadığını savunuyor.

Mezat masrafları, dükkan kiraları ve özellikle ithal çiçeklerin piyasaya girmesiyle artan maliyetlerin fiyatları bu noktaya getirdiğini belirtiyor.

Üreticiler ise dertli, ithal ürünlerin piyasayı domine etmesi yüzünden yerli üreticinin kazancının eridiğini dile getiriyor.

