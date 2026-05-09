Galatasaray, Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek Süper Lig’de bitime bir hafta kala üst üste 4., toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, hem kulüp tarihine geçerek üst üste 4 şampiyonluk yaşayan ilk Galatasaray hocası oldu hem de futbolcu ve teknik adamlık kariyerindeki toplam 12. lig zaferiyle rekorunu geliştirdi. Deneyimli teknik adam açıklamalarda bulundu.

ŞAMPİYONLUK REKORU OKAN BURUK'TA

Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adam olarak toplamda en fazla şampiyonluk yaşayan isim konumunda. Ligde bu sezona kadar futbolcu (7) ve teknik adamlık (5) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk'un toplamda 12 şampiyonluğu bulunuyor.

"KENDİME AÇACAK BİR PARANTEZ YOK"

Şampiyonluk hakkında yorumlarda bulunan Okan Buruk, "Gerçekten... 4. şampiyonluğumuz. Çok mücadele ettik. Maçın sonuna kaldı ama bizi her daim destekleyen büyük Galatasaray taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Onları bu 4 yılda hep sevindirdik. 4 sene üst üste şampiyonluk Galatasaray tarihinde ikinci kez. Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu, Maruf Güneş hep bizimle oldu. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, "Kendime çok açacak bir parantez yok. Buraya Galatasaray'a hizmet için geldim. Zorlu bir yıldan sonra takımı devraldım. 4 sene üst üste şampiyonluk inanılmaz." dedi.

Okan Buruk, "İnşallah seneye 5. şampiyonluk diyelim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

